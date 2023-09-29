Tunceli'de Fırat Elektrik Dağıtım işçileriyle anlaşma sağlanamadı

Tunceli'de maaşlarının iyileştirilmesi ve çalışma koşullarının düzeltilmesi talebiyle eylem başlatan Fırat Elektrik Dağıtım A.Ş. işçileriyle şirket arasında henüz bir anlaşmaya varılamadı. Şirket yöneticileri ve AKSA Elektrik Grubu İcra Kurulu Üyesi Ömer Kandemir, görüşmeler yapmak üzere kente geldi ancak sonuç alınamadı. İşçilerin eylemleri devam ediyor ve işe iade talepleri bulunuyor.

Tunceli'de maaşlarının iyileştirilmesi ve çalışma koşullarının düzeltilmesi amacıyla eylem başlatan Fırat Elektrik Dağıtım A.Ş. bünyesinde çalışan işçilerle şirket arasında henüz bir anlaşmaya varılamadı. 51 gündür devam eylem nedeniyle AKSA Elektrik Grubu İcra Kurulu Üyesi ve Dağıtım Şirketleri Genel Müdürü Ömer Kandemir ve beraberindeki şirket yöneticileri de kente gelerek çeşitli görüşmeler gerçekleştirdi. Görüşmelerden şu ana kadar bir sonuç elde edilemedi.

Ziyaret kapsamında önce Tunceli Valisi Bülent Tekbıyıkoğlu ile makamında görüşen şirket yetkililerine Vali Tekbıyıkoğlu, ilde kamu hizmetlerinin aksamaması ve vatandaşların enerji hizmetine sağlıklı bir şekilde ulaşabilmesinin çok önemli olduğunu söyledi. Valilik ziyaretinin ardından işçi temsilcileri ile bir araya gelen şirket yöneticileriyle bir anlaşma sağlanamadığı öğrenilirken işçilerin eylemleri devam ediyor. Taleplerinin karşılanmasını beklediklerini ifade eden işçiler, eylem nedeniyle iş akitleri feshedilen 32 çalışanın da işe iadesini istiyor.

Öte yandan, FEDAŞ da devam eden eyleme ilişkin yazılı bir açıklama yaptı. Açıklamada, "Söz konusu eylemler sebebiyle iş süreçlerimizde aksamalar yaşanmış, bu süreçte kesintisiz enerji arzı sunma çalışmalarımız sekteye uğramıştır. 7 gün 24 saat görev başında olan destek ekiplerimiz, bu süre zarfında hem zaman zaman kendilerine yöneltilen fiziksel saldırılara hem de enerji hatlarımıza yapılan sabotajlara rağmen kent genelinde meydana gelen arızalara müdahale ederek enerji arzı sürekliliğini sağlamaya gayret göstermiştir. Tunceli halkına kesintisiz hizmet sunma gayretimizi sekteye uğratan benzer müdahalelere son vermeye yönelik iyi niyetli girişimlerimiz devam etmiş, taraflarla diyalog çabalarımız sürdürülmüştür. Ancak görüşmeler devam ederken, iyi niyetle attığımız adımlar maalesef karşılık ve kabul görmeyerek çözüm sürecinin önü tıkanmış ve eylemler sürdürülmeye devam etmiştir. Destek ekiplerimizin özveri ile tüm arızlara müdahale etme gayreti içerisinde olduğunu belirterek 12 yıldır olduğu gibi bugün de en temel amacımız olan kaliteli ve kesintisiz enerji sunma çabamızın devam ettiğini Tunceli halkı ile paylaşıyoruz" ifadelerine yer verildi. - TUNCELİ