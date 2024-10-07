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Tunceli'de Ceviz Hasadı Başladı: İmece Usulü Geleneksel Üretim

Tunceli'de Ceviz Hasadı Başladı: İmece Usulü Geleneksel Üretim
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Tunceli'nin Pülümür ilçesinde imece usulü yapılan ceviz hasadı, ekim ayıyla birlikte başladı. Yüksek ceviz ağaçlarından toplanan cevizler, güneşte kurutulduktan sonra iç piyasa ve civar illerde satışa sunulacak. Ancak bu yıl verimin düşük olduğu belirtiliyor.

Tunceli'de, ekim ayıyla birlikte zor ve zahmetli ceviz hasadına başlandı. Yer yer 20 metreye yaklaşan yüksekliğe sahip ceviz ağaçlarına çıkan vatandaşlar, uzun sırıklarla silkeleme işlemi yapıyor. Kovalarla toplanan cevizler, kimi yerlerde el yardımıyla yeşil kabuklarından ayrılırken kimi yerlerde ise bu işlem için ceviz soyma makineleri kullanılıyor.

Kabuklarından ayrılan cevizler, kurumaları için yaklaşık bir hafta boyunca güneş altında bekletiliyor. Cevizler daha sonra teneke ya da kilo hesabı ile iç piyasanın yanı sıra civar illerde satışa sunuluyor. Yılda yaklaşık 250 ton cevizin yetiştirildiği Tunceli'de hasada başlanan ilçelerin başında ise Pülümür geliyor. Kaynak tuzları ve doğal balının yanı sıra ceviziyle de meşhur olan ilçe merkezinde başlayan ceviz hasadı imece usulüyle gerçekleştiriliyor.

Merkez Mahallesi'nde hasada başlayan Mahmut Ateş, ilçede esnaflığın yanı sıra tarımla da uğraştığını belirterek, "Atıl durumda olan 20 dönüme yakın bir arazide ceviz üretime yapmaktayız. Tabi bunu kolektif bir şekilde arkadaşlarla beraber yapıyoruz. Benden evvel rahmetli babam ve annem, aile bireylerimiz, çevre ve doğaya gönül vermiş dostlarımızla beraber bu işleri yaptık. Bizler eskiden beri ceviz işleri yapıyoruz. Köylerden cevizleri alır Çorum Niksar'a kamyonlarla götürüp satardık" dedi.

Cevizlerin bulunduğu alanı el birliğiyle oluşturduklarını ve hasadı da imece usulü ile gerçekleştirdiklerini ifade eden Ateş, "Bahçede Tunceli merkezden, Pertek'ten, Düzce'den gelen arkadaşlarımız var, hep beraber bu işi yapıyoruz" diye konuştu.

Bu yıl ceviz veriminin düşük olduğunu söyleyen Ateş, "Buna rağmen en iyisini yapmaya çalışıyoruz. Ürünün toplanması, kurutulması zahmetli. En az 20 günümüzü alıyor. Ülkenin ekonomik durumuna da baktığımız zaman insanların alım gücü de düşük. Bizim için hobi gibi bir şey. Buradan para kazanıyor değiliz. Zaten yaptığımız masraf alacağımız paradan fazla" şeklinde konuştu.

Murat Ateş ise "Son 30 yıldır ilçemizde artık herkes kapısının önünde 3-5 de olsa ceviz ekmeye, ürününü çıkarmaya başladı. Balın yanında ceviz de üretiyoruz. Yeter ki sen toprakla bütünleş toprak sana her şeyi veriyor" ifadelerini kullandı.

Tunceli'nin Pülümür ilçesinin yanı sıra Nazımiye, Hozat, Ovacık, Pertek ve Çemişgezek ilçelerinde de hasadına başlanan cevizlerin kilosu ortalama 250 liradan satılıyor. - TUNCELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

Yerel Haberler Çiftçilik Pülümür tunceli Ekonomi Tarım Yaşam Güneş

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