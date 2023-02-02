Tüm zamanların en yüksek ocak ayı ihracatında rekor kırıldı: 19,4 milyar dolar Ticaret Bakanı Mehmet Muş, ihracatın geçtiğimiz yıl yakaladığı ivmeyi bu yılın ilk ayında da devam ettirerek en yüksek ocak ayı ihracat değerine ulaştığını ifade ederek, "Ocak ayında ihracatımız geçtiğimiz yılın...

Tüm zamanların en yüksek ocak ayı ihracatında rekor kırıldı: 19,4 milyar dolar

ANKARA - Ticaret Bakanı Mehmet Muş, ihracatın geçtiğimiz yıl yakaladığı ivmeyi bu yılın ilk ayında da devam ettirerek en yüksek ocak ayı ihracat değerine ulaştığını ifade ederek, "Ocak ayında ihracatımız geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre yüzde 10,4 artışla 19,4 milyar dolara ulaşmıştır" dedi.

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Bakanlık binasında Nisan ayı dış ticaret rakamlarını açıkladığı bir basın toplantısı düzenledi. Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanı Mustafa Gültepe'nin de katıldığı toplantıda konuşan Bakan Muş, 2022 yılını ihracatta başarılar ve rekorlarla kapattıklarını belirterek, 2023 yılında da küresel ekonomideki belirsiz görünümün devam etmesine rağmen söz konusu başarıyı daha ileri taşıman için çalıştıklarını ifade etti.

Uluslararası kuruluşların raporlarında, küresel ekonomide geleceğe ilişkin öngörülerde birçok soru işareti bulunduğunu gösterdiğini aktaran Bakan Muş, "Küresel ekonomi bir belirsizlik süreci içerisindedir. 2023 yılının Ocak ayında İmalat PMI endekslerinin, ABD ve AB gibi ülkelerde önemli eşik olan 50 eşik değerin altında kaldığı görmekteyiz. Dünya Bankası ve Birleşmiş Milletler'in Ocak ayı raporlarında 2023 yılı için yüzde 1,7 ve yüzde 1,9 küresel büyüme oranı öngörülmüştür" diye konuştu.

Uluslararası Para Fonunun Ocak ayında güncellediği Küresel Ekonomik Görünüm Raporu'nda Türkiye için 2022 yılı büyüme beklentisinin yüzde 5'ten yüzde 5,5'e çıkardığı bilgisini veren Muş, "Öte yandan, ekonomiye olan güven artmaya devam ederek ekonomik güven endeksimiz 99,3'e ulaşmıştır. Tüketici güven endeksi ise Ocak ayında son 16 ayın en yüksek seviyesine çıkmış bulunuyor" diye konuştu.

"Bizler bu ülkenin gücüne ve potansiyeline güveniyoruz"

İhracatın önünü açacak etkinliklere ilerleyen süreçte de devam edeceklerini belirten Muş, "İhracatçımızın hangi ülkede ne sorunu varsa çözmek için azami gayret göstereceğiz. Burada bir kez daha ifade etmek istiyorum; birilerinin çizdiği felaket senaryolarının aksine bizler bu ülkenin gücüne ve potansiyeline güveniyoruz. Türkiye nitelikli insan kaynağı, sanayi altyapısı ve stratejik konumuyla önemli bir üretim üssüdür. Bu minvalde Türkiye'nin 2023 yılında da başarılar elde edeceğinden en ufak bir şüphemiz yoktur" şeklinde konuştu.

Bakan Muş, ihracatın geçtiğimiz yıl yakaladığını söylediği ivmeyi bu yılın ilk ayında da devam ettirerek en yüksek ocak ayı ihracat değerine ulaştığını ifade ederek, "Ocak ayında ihracatımız geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre yüzde 10,4 artışla 19,4 milyar dolara ulaşmıştır" dedi.

Enerji ve emtia fiyatlarında yaşanan sert artışın etkisi ile ithalatın ocak ayında 33,7 milyar dolar olduğunu, bu verinin dörtte birinden fazlasının enerji ithalatı olduğunu dile getiren Muş, "Enerji fiyatlarındaki yüksek seyrin ithalatımıza etkisi, geçmiş yılların enerji ithalatı verilerine bakıldığında daha iyi anlaşılmaktadır. Nitekim, 2023 Ocak ayı enerji ithalatı 2021 yılının aynı ayına göre yüzde 238 oranında artarak 8,8 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir" değerlendirmesini yaptı.

Son dönemde altın ithalatındaki yükselişin de ithalatta yaşanan artışta etkili olduğunu söyleyen Muş, "Ocak ayında toplam altın ithalatı bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 733 artarak 5,1 milyar dolar olarak gerçekleşti" ifadelerini kullandı.

Geçtiğimiz yıl çeşitli sektörlerle yaşanan yarı iletken tedarikine ilişkin sıkıntıların hafiflemesiyle küresel otomotiv piyasasının canlanmaya başladığını belirten Muş, "Bu durumun otomotiv ithalatımıza yüzde 47 oranında artış olarak yansıdığını buradan ifade etmek istiyorum" ifadelerine yer verdi.

Basın toplantısı, Bakan Muş ve TİM Başkanı Gültepe'nin konuşmasının ardından sona erdi.