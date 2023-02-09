Üye Girişi
Haberi Paylaş

Tüm Türkiye'de memur maaşları 11 Şubat'ta ödenecek

Ekonomi Haberleri

Türkiye genelinde memur maaşları 15 Şubat yerine 11 Şubat'ta ödenecek. Söz konusu genelge, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin imzasıyla yayımlandı.

Türkiye'yi yasa boğan Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından 10 ilde büyük yıkım yaşandı. Binlerce vatandaşımız hayatını kaybetti, 60 binden fazla insan ise yaralandı.

11 ŞUBAT'TA ÖDENECEK

Deprem bölgesinde çalışmalar sürerken Hazine ve Maliye Bakanlığı, depremden etkilenen 10 ildeki memur maaşlarının erken ödenmesi için genelge yayınladı. Maaş ödemelerinin hızlı bir şekilde yapılabilmesi için çalışma başlatıldı. Bakanlığın çalışmasında erken maaş ödeme kararı tüm Türkiye için genişletildi. Buna göre Türkiye genelindeki tüm memur maaşları 11 Şubat'ta ödenecek. Memurlar maaşlarını normalde 15 Şubat'ta alıyordu.

Tüm Türkiye'de memur maaşları 11 Şubat'ta ödenecek

Depremzedeler İçin Ücretsiz Barınma Yerleri
SON DEPREMLER: Türkiye ve dünyadan son dakika depremler listesi.

Gözde Nur Bayar
Gözde Nur Bayar
Gündem Editörü Haberler.com - Ekonomi

Hazine ve Maliye Bakanlığı Deprem Ekonomi Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title