Tüketici Güven Endeksi Ocak Ayında 81,0 Oldu
Türkiye İstatistik Kurumu ve Merkez Bankası'nın verilerine göre, tüketici güven endeksi Aralık ayında 81,3 iken Ocak ayında %0,4 azalarak 81,0 seviyesine düştü.
Tüketici güven endeksi Ocak ayında 81,0 oldu.
Tüketici güven endeksi belli oldu. Türkiye İstatistik Kurumu ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası işbirliği ile yürütülen tüketici eğilim anketi sonuçlarından hesaplanan tüketici güven endeksi, Aralık ayında 81,3 iken Ocak ayında yüzde 0,4 oranında azalarak 81,0 oldu. - BAYBURT
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi