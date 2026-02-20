Haberler

TÜİK: Yurt dışı üretici fiyatları ocakta arttı

TÜİK: Yurt dışı üretici fiyatları ocakta arttı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

TÜRKİYE İstatistik Kurumu (TÜİK), yurt dışı üretici fiyatlarının ocak ayında yıllık yüzde 35,12; aylık yüzde 4,06 arttığını açıkladı.

TÜRKİYE İstatistik Kurumu (TÜİK), yurt dışı üretici fiyatlarının ocak ayında yıllık yüzde 35,12; aylık yüzde 4,06 arttığını açıkladı.

TÜİK, Ocak 2026 dönemine ilişkin yurt dışı üretici fiyat endeksi verilerini açıkladı. Buna göre; yurt dışı üretici fiyatları 2026 yılı Ocak ayında bir önceki aya göre yüzde 4,06, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 35,12 ve 12 aylık ortalamalara göre yüzde 27,63 arttı. Sanayinin iki sektörünün yıllık değişimleri; madencilik ve taş ocakçılığında yüzde 57 artış, imalatta yüzde 34,76 artış olarak gerçekleşti. Ana sanayi gruplarının yıllık değişimleri; ara mallarında yüzde 32,71 artış, dayanıklı tüketim mallarında yüzde 46,09 artış, dayanıksız tüketim mallarında yüzde 42,14 artış, enerjide yüzde 11 artış, sermaye mallarında yüzde 35,06 artış olarak gerçekleşti. Sanayinin iki sektörünün aylık değişimleri; madencilik ve taş ocakçılığında yüzde 11,32 artış, imalatta yüzde 3,94 artış olarak gerçekleşti. Ana sanayi gruplarının aylık değişimleri; ara mallarında yüzde 3,71 artış, dayanıklı tüketim mallarında yüzde 5,50 artış, dayanıksız tüketim mallarında yüzde 3,87 artış, enerjide yüzde 4,75 artış, sermaye mallarında yüzde 4,20 artış olarak gerçekleşti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Prensi boşuna almamışlar! Dosyadan çıkan fotoğraf infial yarattı

Prensi boşuna almamışlar! Dosyadan çıkan fotoğraf infial yarattı
Canlı yayında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür etmişti: İşte Kübra Güran Yiğitbaşı'nın kariyer yolculuğu

Türkiye onu böyle tanımıştı! Yıllar içindeki kariyer değişimi inanılmaz
İsmail Hacıoğlu'ndan çok konuşulacak ifade: Parayı posta kutusuna bırakarak maddeyi temin ediyordum

Hacıoğlu'ndan çok konuşulacak ifade! Maddeyi böyle temin ediyormuş
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bakan Gürlek sinyali vermişti! 2 şirkete kayyum atandı

Bakan Gürlek sinyali vermişti! 2 şirkete kayyum atandı, gözaltılar var
Nihat Kahveci dün gece gördükleri karşısında çıldırdı

Dün gece ağzından çıkanlar Fener taraftarını uyutmadı
'14 yaşındayım' diye kandırdığı çok sayıda erkek çocuğu istismar etti

"14 yaşındayım" diye kandırdığı çok sayıda çocuğu istismar etti
Domuz eti sahnesi tartışmaları devam ediyor: Yapım şirketinden açıklama

Domuz eti sahnesini yapım ekibi böyle savundu
Bakan Gürlek sinyali vermişti! 2 şirkete kayyum atandı

Bakan Gürlek sinyali vermişti! 2 şirkete kayyum atandı, gözaltılar var
Herkes aynı detaya takıldı! Dev maçtan günler sonra ortaya çıkan görüntü

Dev maçtan günler sonra ortaya çıkan görüntü
Metrodaki kalabalık ölüme götürdü! Evde uyudu, bir daha uyanamadı

Metrodaki kalabalık ölüme götürdü! Evde uyudu, bir daha uyanamadı