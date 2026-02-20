TÜİK: Yurt dışı üretici fiyatları ocakta arttı

TÜRKİYE İstatistik Kurumu (TÜİK), yurt dışı üretici fiyatlarının ocak ayında yıllık yüzde 35,12; aylık yüzde 4,06 arttığını açıkladı.

TÜİK, Ocak 2026 dönemine ilişkin yurt dışı üretici fiyat endeksi verilerini açıkladı. Buna göre; yurt dışı üretici fiyatları 2026 yılı Ocak ayında bir önceki aya göre yüzde 4,06, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 35,12 ve 12 aylık ortalamalara göre yüzde 27,63 arttı. Sanayinin iki sektörünün yıllık değişimleri; madencilik ve taş ocakçılığında yüzde 57 artış, imalatta yüzde 34,76 artış olarak gerçekleşti. Ana sanayi gruplarının yıllık değişimleri; ara mallarında yüzde 32,71 artış, dayanıklı tüketim mallarında yüzde 46,09 artış, dayanıksız tüketim mallarında yüzde 42,14 artış, enerjide yüzde 11 artış, sermaye mallarında yüzde 35,06 artış olarak gerçekleşti. Sanayinin iki sektörünün aylık değişimleri; madencilik ve taş ocakçılığında yüzde 11,32 artış, imalatta yüzde 3,94 artış olarak gerçekleşti. Ana sanayi gruplarının aylık değişimleri; ara mallarında yüzde 3,71 artış, dayanıklı tüketim mallarında yüzde 5,50 artış, dayanıksız tüketim mallarında yüzde 3,87 artış, enerjide yüzde 4,75 artış, sermaye mallarında yüzde 4,20 artış olarak gerçekleşti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı