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Fiyat artışları (3)

AA - Arife Yıldız Ünal - Ekonomi
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Fiyat artışları (3)

Tüketici Fiyat Endeksi'nde (TÜFE) yer alan ana harcama gruplarında haziranda yıllık bazda en yüksek artış yüzde 123,37 ile ulaştırma grubunda oldu.

Tüketici Fiyat Endeksi'nde (TÜFE) yer alan ana harcama gruplarında haziranda yıllık bazda en yüksek artış yüzde 123,37 ile ulaştırma grubunda oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre, TÜFE, haziranda bir önceki aya göre yüzde 4,95, geçen yılın aralık ayına göre yüzde 42,35, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 78,62 ve 12 aylık ortalamalara göre yüzde 44,54 artış gerçekleşti.

Ana harcama grupları itibarıyla haziranda en az artış gösteren ana gruplar yüzde 0,18 ile giyim ve ayakkabı, yüzde 1,97 ile sağlık ve yüzde 2,02 ile eğlence ve kültür oldu.

Haziranda artışın yüksek olduğu ana gruplar ise sırasıyla yüzde 10,59 ile ulaştırma, yüzde 8,34 ile konut, yüzde 5,42 ile lokanta ve oteller olarak belirlendi.

Yıllık değişimler

TÜFE'de yıllık bazda en düşük artış yüzde 23,74 ile haberleşme ana grubunda gerçekleşti. Geçen yılın aynı ayına göre artışın düşük olduğu diğer ana gruplar sırasıyla yüzde 26,99 ile giyim ve ayakkabı, yüzde 27,76 ile eğitim ve yüzde 39,34 ile sağlık oldu.

Geçen yılın aynı ayına göre artışın yüksek olduğu ana grupların ise sırasıyla yüzde 123,37 ile ulaştırma, yüzde 93,93 ile gıda ve alkolsüz içecekler, yüzde 81,14 ile ev eşyası olduğu görüldü.

Haziran 2022'de, endekste kapsanan 144 temel başlıktan, 12 temel başlığın endeksinde düşüş gerçekleşirken, 3 temel başlığın endeksinde değişim olmadı. 129 temel başlığın endeksinde ise artış gerçekleşti.

Sektörlere ve alt gruplara göre aylık ve yıllık değişimler şöyle:

KapsamAylık (yüzde)Yıllık (yüzde)
Gıda ve alkolsüz içecekler2,0993,93
Alkollü içecekler ve tütün2,6170,99
Giyim ve ayakkabı0,1826,99
Konut8,3475,09
Ev eşyası3,9681,14

Sağlık1,9739,34
Ulaştırma10,59123,37
Haberleşme3,6423,74
Eğlence ve kültür2,0250,52
Eğitim2,4327,76
Lokanta ve oteller5,4279,55
Çeşitli mal ve hizmetler4,4263,67
- Özel kapsamlı TÜFE göstergeleri

Özel kapsamlı tüketici fiyatları endeksi göstergelerine bakıldığında, haziranda aylık bazda en az yükseliş yüzde 3,34 ile "Enerji, gıda ve alkolsüz içecekler, alkollü içkiler ile tütün ürünleri ve altın hariç TÜFE" göstergesinde oldu. Yıllık bazda ise en yüksek artış, yüzde 82,37 ile "Mevsimlik ürünler hariç TÜFE" göstergesinde kaydedildi.

Özel kapsamlı TÜFE göstergeleri şöyle:

KapsamAylık (yüzde)Yıllık (yüzde)
Mevsimlik ürünler hariç TÜFE6,3382,37
İşlenmemiş gıda ürünleri, enerji, alkollü içkiler ve tütün ile altın hariç TÜFE4,2064,42
Enerji, gıda ve alkolsüz içecekler, alkollü içkiler ile tütün ürünleri ve altın hariç TÜFE3,3457,26
İşlenmemiş gıda, alkollü içecekler ve tütün ürünleri hariç TÜFE6,4577,17
Alkollü içecekler ve tütün hariç TÜFE5,0678,98
Yönetilen-yönlendirilen fiyatlar hariç TÜFE4,4178,84
(Bitti)

AA / Arife Yıldız Ünal - Ekonomi

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