Fiyat artışları (3)

Tüketici Fiyat Endeksi'nde (TÜFE) yer alan ana harcama gruplarında haziranda yıllık bazda en yüksek artış yüzde 123,37 ile ulaştırma grubunda oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre, TÜFE, haziranda bir önceki aya göre yüzde 4,95, geçen yılın aralık ayına göre yüzde 42,35, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 78,62 ve 12 aylık ortalamalara göre yüzde 44,54 artış gerçekleşti.

Ana harcama grupları itibarıyla haziranda en az artış gösteren ana gruplar yüzde 0,18 ile giyim ve ayakkabı, yüzde 1,97 ile sağlık ve yüzde 2,02 ile eğlence ve kültür oldu.

Haziranda artışın yüksek olduğu ana gruplar ise sırasıyla yüzde 10,59 ile ulaştırma, yüzde 8,34 ile konut, yüzde 5,42 ile lokanta ve oteller olarak belirlendi.

Yıllık değişimler

TÜFE'de yıllık bazda en düşük artış yüzde 23,74 ile haberleşme ana grubunda gerçekleşti. Geçen yılın aynı ayına göre artışın düşük olduğu diğer ana gruplar sırasıyla yüzde 26,99 ile giyim ve ayakkabı, yüzde 27,76 ile eğitim ve yüzde 39,34 ile sağlık oldu.

Geçen yılın aynı ayına göre artışın yüksek olduğu ana grupların ise sırasıyla yüzde 123,37 ile ulaştırma, yüzde 93,93 ile gıda ve alkolsüz içecekler, yüzde 81,14 ile ev eşyası olduğu görüldü.

Haziran 2022'de, endekste kapsanan 144 temel başlıktan, 12 temel başlığın endeksinde düşüş gerçekleşirken, 3 temel başlığın endeksinde değişim olmadı. 129 temel başlığın endeksinde ise artış gerçekleşti.

Sektörlere ve alt gruplara göre aylık ve yıllık değişimler şöyle: