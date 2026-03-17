Haberler

TÜİK, altın ve enerji hariç dış ticaret endekslerini yayımlayacak

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), altın ve enerji hariç dış ticaret endekslerini hesaplayarak 18 Mart'tan itibaren yayımlayacak. Bu yeni endeksler, diğer ürün gruplarındaki birim fiyat ve miktar gelişmelerini izlemeye yönelik olacak.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), "altın hariç", "enerji hariç" ve "altın ve enerji hariç" dış ticaret endekslerini yayımlamaya başlayacak.

TÜİK'ten yapılan açıklamada, parasal olmayan altın ve enerji ürünlerinin dış ticarette önemli bir yer tuttuğu belirtildi.

Kullanıcı talepleri doğrultusunda söz konusu ürün gruplarının dış ticaret endeksleri üzerindeki etkisinden arındırılarak diğer ürün gruplarındaki birim fiyat ve miktar gelişmelerinin izlenmesine yönelik yeni endeks serileri hesaplandığı bildirilen açıklamada, "'Altın hariç', 'enerji hariç' ve 'altın ve enerji hariç' dış ticaret endeksleri, 18 Mart'tan itibaren TÜİK Veri Portalı'nda kullanıcıların hizmetine sunulacaktır." ifadesi kullanıldı.

Kaynak: AA / Serhat Tutak
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

