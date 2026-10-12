TÜİK verilerine göre toplam ciro 2026 Ağustos'ta yıllık yüzde 31,8 arttı

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Ağustos ayında toplam ciro yıllık yüzde 31,8, aylık yüzde 3 arttı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Ağustos ayı Ciro Endeksleri verilerini açıkladı. Buna göre sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplamında ciro endeksi, 2026 yılı Ağustos ayında yıllık yüzde 31,8 arttı.

Toplam cironun alt detaylarına bakıldığında; 2026 yılı Ağustos ayında yıllık sanayi sektörü ciro endeksi yüzde 32,6 arttı, inşaat ciro endeksi yüzde 19,2 arttı, ticaret ciro endeksi yüzde 32,5 arttı, hizmet ciro endeksi yüzde 33,6 arttı.

Toplam ciro aylık yüzde 3 arttı

Sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplamında ciro endeksi, 2026 yılı Ağustos ayında aylık yüzde 3 arttı.

Toplam cironun alt detaylarına bakıldığında; 2026 yılı Ağustos ayında aylık sanayi sektörü ciro endeksi yüzde 2,2 arttı, inşaat ciro endeksi yüzde 3,7 azaldı, ticaret ciro endeksi yüzde 4,3 arttı, hizmet ciro endeksi yüzde 2,6 arttı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı