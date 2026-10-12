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TÜİK verilerine göre ticaret satış hacmi ağustosta yıllık yüzde 0,6 arttı

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TÜİK'e göre ağustosta ticaret satış hacmi yıllık yüzde 0,6, perakende satış hacmi yıllık yüzde 10,1 arttı. Aynı ayda motorlu kara taşıtlarının ve motosikletlerin toptan ve perakende ticareti ile onarımı için satış hacmi yıllık yüzde 11,2 azaldı.

Ağustos ayında ticaret satış hacmi yıllık yüzde 0,6 arttı, perakende satış hacmi yıllık yüzde 10,1 arttı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Ağustos ayı Ticaret Satış Hacim Endeksi verilerini açıkladı. Buna göre, ticaret satış hacmi Ağustos ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 0,6 arttı. Aynı ayda motorlu kara taşıtlarının ve motosikletlerin toptan ve perakende ticareti ile onarımı için satış hacmi yüzde 11,2 azaldı, toptan ticaret satış hacmi yüzde 1,9 azaldı, perakende ticaret satış hacmi ise yüzde 10,1 arttı.

Ticaret satış hacmi aylık yüzde 0,2 arttı, perakende satış hacmi aylık yüzde 1,4 arttı

Ticaret satış hacmi Ağustos ayında bir önceki aya göre yüzde 0,2 arttı. Aynı ayda motorlu kara taşıtlarının ve motosikletlerin toptan ve perakende ticareti ile onarımı için satış hacmi yüzde 1,0 azaldı, toptan ticaret satış hacmi yüzde 0,2 azaldı, perakende ticaret satış hacmi ise yüzde 1,4 arttı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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