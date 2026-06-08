TÜİK bazı haber bültenlerinin yayım tarihlerini güncelledi

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Nisan 2026 dönemine ilişkin sanayi üretimi, inşaat maliyeti ve ciro gibi bazı endekslerin temel veri kaynağı olan vergi beyanname sürelerinin uzatılması nedeniyle haber bültenlerinin yayım tarihlerini yeniden belirledi.

Kurumdan yapılan açıklamada, 199 sayılı Vergi Usul Kanunu sirküleri ile muhtasar ve prim hizmet beyannamelerinin son verilme süresinin 3 Haziran'a, katma değer vergisi beyannamelerinin son verilme süresinin ise 5 Haziran gün sonuna kadar uzatıldığı anımsatıldı.

Söz konusu beyanname sürelerinin uzatılması nedeniyle bu verilerin temel veri kaynağı olarak kullanıldığı endekslere ait haber bültenlerinin yayım tarihlerinin güncellendiği belirtilen açıklamada, yeni takvime ilişkin şu bilgi verildi:

"Nisan 2026 dönemine ilişkin 'Sanayi Üretim Endeksi' ve 'İnşaat Maliyet Endeksi' bültenleri 15 Haziran'da, 'Ciro Endeksleri' ile 'Ticaret Satış Hacim Endeksi' bültenleri 16 Haziran'da, 'İnşaat Üretim Endeksi' ve 'Hizmet Üretim Endeksi' bültenleri ise 17 Haziran'da kamuoyuyla paylaşılacak."