TÜİK: Temmuz Ayında Süt ve Tavuk Üretimi Artış Gösterdi

TÜRKİYE İstatistik Kurumu (TÜİK), temmuz ayında aylık yumurta, tavuk eti ve içme sütü üretiminin arttığını açıkladı.

TÜİK, Temmuz 2025 dönemine ilişkin kümes hayvancılığı ile süt ve süt ürünleri üretimi istatistiklerini açıkladı. Buna göre; bir önceki ay 202 bin 521 ton olan tavuk eti üretimi temmuz ayında yüzde 18,4 oranında artarak 239 bin 876 ton oldu. Bir önceki ay 1 milyar 518 milyon 267 bin adet olan tavuk yumurtası üretimi temmuz ayında yüzde 6,9 oranında artarak 1 milyar 623 milyon 487 bin adet oldu.

Temmuz ayında bir önceki yılın aynı ayına göre, tavuk yumurtası üretimi yüzde 4,9 azaldı, kesilen tavuk sayısı yüzde 14,8 arttı, tavuk eti üretimi yüzde 16,6 arttı. Ocak-temmuz döneminde ise bir önceki yılın aynı dönemine göre, tavuk yumurtası üretimi yüzde 9,7 azaldı, kesilen tavuk sayısı yüzde 11,4 arttı, tavuk eti üretimi yüzde 14,5 arttı.

946 BİN 158 TON İNEK SÜTÜ TOPLANDI

Bir önceki ay 935 bin 49 ton olan ticari süt işletmelerince toplanan inek sütü miktarı temmuz ayında yüzde 1,2 oranında artarak 946 bin 158 ton oldu. Bir önceki ay 124 bin 852 ton olan içme sütü üretimi temmuz ayında yüzde 1,9 oranında artarak 127 bin 164 ton olarak gerçekleşti.

Ticari süt işletmeleri tarafından toplanan inek sütü miktarı, temmuz ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 0,3 arttı, ocak-temmuz döneminde ise bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 0,7 arttı. Temmuz ayında bir önceki yılın aynı ayına göre, inek peyniri üretimi yüzde 3,2 arttı, ayran ve kefir üretimi yüzde 10 arttı, yoğurt üretimi yüzde 4,4 arttı, içme sütü üretimi yüzde 19,2 arttı, tereyağı ve sadeyağ üretimi yüzde 12,1 arttı. Ocak-temmuz döneminde ise bir önceki yılın aynı dönemine göre, inek peyniri üretimi yüzde 2 arttı, ayran ve kefir üretimi yüzde 8 arttı, yoğurt üretimi yüzde 3,9 arttı, içme sütü üretimi yüzde 8,4 arttı, tereyağı ve sadeyağ üretimi yüzde 10,6 arttı.