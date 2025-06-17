TÜİK Tarım Ürünleri Üretici Fiyat Endeksi Açıklandı

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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2025 yılı Mayıs ayına ilişkin Tarım Ürünleri Üretici Fiyat Endeksi verilerini açıkladı. Yıllık artış yüzde 28,96, aylık artış ise yüzde 0,23 olarak kaydedildi. Sektör bazında farklı artış ve azalışlar gözlemlendi.

(ANKARA) - Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) 'Tarım Ürünleri Üretici Fiyat Endeksi' verilerine göre, tarım ürünleri üretici fiyat endeksi yıllık yüzde 28,96, aylık yüzde 0,23 arttı.

TÜİK, 2025 yılı Mayıs ayına ilişkin 'Tarım Ürünleri Üretici Fiyat Endeksi' istatistiklerini açıkladı. Buna göre, Tarım-ÜFE'de 2025 yılı Mayıs ayında bir önceki aya göre yüzde 0,23 artış, bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 12,56, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 28,96, on iki aylık ortalamalara göre ise yüzde 35,21 artış gerçekleşti.

Sektörlerde bir önceki aya göre, tarım ve avcılık ürünleri ve ilgili hizmetlerde yüzde 0,41 azalış, ormancılık ürünleri ve ilgili hizmetlerde yüzde 7,85 artış ve balık ve diğer balıkçılık ürünleri, su ürünleri, balıkçılık için destekleyici hizmetlerde yüzde 11,95 artış gerçekleşti. Ana gruplarda bir önceki aya göre, tek yıllık (uzun ömürlü olmayan) bitkisel ürünlerde yüzde 7,20 azalış, çok yıllık (uzun ömürlü) bitkisel ürünlerde yüzde 9,38 artış ve canlı hayvanlar ve hayvansal ürünlerde yüzde 0,59 artış gerçekleşti.

Kaynak: ANKA / Ekonomi
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