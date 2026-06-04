Tüik: Su Ürünleri Üretimi 2025'te Yüzde 11,1 Arttı

(ANKARA) - Türkiye İstatistik Kurumu'na (TÜİK) göre, su ürünleri üretimi 2025 yılında bir önceki yıla göre yüzde 11,1 artarak 1 milyon 37 bin 19 tona yükseldi. Toplam üretimin yüzde 60,4'ünü yetiştiricilik ürünleri oluştururken, yüzde 33,4'ünü avcılık yoluyla elde edilen deniz balıklar oluşturdu.

TÜİK, 2025 yılı su ürünleri üretim istatistiklerini açıkladı. Buna göre, su ürünleri üretimi 2025 yılında bir önceki yıla kıyasla yüzde 11,1 artış göstererek 1 milyon 37 bin 19 ton olarak gerçekleşti. Toplam üretimin yüzde 33,4'ünü avcılık yoluyla elde edilen deniz balıkları, yüzde 3,1'ini avcılık yoluyla elde edilen diğer deniz ürünleri, yüzde 3,1'ini avcılık yoluyla elde edilen iç su ürünleri ve yüzde 60,4'ünü yetiştiricilik ürünleri oluşturdu.

Verilere göre, avcılık yoluyla yapılan toplam üretim 410 bin 428 ton olurken, yetiştiricilik üretimi 626 bin 591 ton olarak kaydedildi.

DENİZ ÜRÜNLERİ AVCILIĞI ARTTI, İÇ SU ÜRÜNLERİ AVCILIĞI AZALDI

Verilere göre, su ürünleri avcılığı 2025 yılında bir önceki yıla göre yüzde 15,3 arttı. Deniz ürünleri avcılığı yüzde 17,3 yükselirken, iç su ürünleri avcılığı yüzde 4,3 azalış gösterdi.

2025 yılında avlanan deniz balıkları miktarı ise 346 bin 366 ton olarak gerçekleşti. Türlerine göre değerlendirildiğinde, en fazla avlanan deniz balığının 245 bin 261 ton ile hamsi olduğu görüldü. Hamsiyi 28 bin 388 ton ile çaça ve 19 bin 667 ton ile sardalya izledi.

YETİŞTİRİCİLİK ÜRETİMİNDE ARTIŞ

Açıklanan verilere göre, yetiştiricilik üretimi 2025 yılında bir önceki yıla göre yüzde 8,6 arttı.

Yetiştiricilik yoluyla yapılan toplam 626 bin 591 tonluk üretimin 440 bin 817 tonu, yani yüzde 70,4'ü denizlerde gerçekleştirildi. İç sularda yapılan yetiştiricilik üretimi ise 185 bin 774 ton olarak kaydedildi ve toplamın yüzde 29,6'sını oluşturdu.

Yetiştirilen türler incelendiğinde, iç sularda en önemli balık türünün 185 bin 310 ton ile alabalık olduğu belirlendi. Denizlerde ise 174 bin 859 ton ile levrek ve 164 bin 643 ton ile çipura en fazla yetiştirilen türler olarak öne çıktı.

Kaynak: ANKA