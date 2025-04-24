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TÜİK, Nisan Ayı Güven Endekslerinde Düşüş Bildirdi

TÜİK, Nisan Ayı Güven Endekslerinde Düşüş Bildirdi
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Türkiye İstatistik Kurumu, nisan ayında hizmet, perakende ticaret ve inşaat sektörlerindeki güven endekslerinin bir önceki aya göre azaldığını açıkladı. Hizmet sektöründe yüzde 4,3, perakende ticarette yüzde 2,5 ve inşaatta yüzde 4,2'lik düşüş kaydedildi.

TÜRKİYE İstatistik Kurumu (TÜİK), nisan ayında güven endekslerinin hizmet, perakende ticaret ve inşaat sektörlerinde bir önceki aya göre azaldığını açıkladı.

TÜİK, Nisan 2025 dönemine ilişkin hizmet, perakende ticaret ve inşaat güven endekslerini açıkladı. Buna göre; güven endeksleri bir önceki aya göre hizmet sektöründe yüzde 4,3 oranında azalarak 109,5 değerini, perakende ticaret sektöründe yüzde 2,5 oranında azalarak 110,6 değerini ve inşaat sektöründe yüzde 4,2 oranında azalarak 85,1 değerini aldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ekonomi
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