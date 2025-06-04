TÜİK: Mayıs Ayında Tüketici Fiyat Endeksi Yüzde 2 Arttı

TÜİK: Mayıs Ayında Tüketici Fiyat Endeksi Yüzde 2 Arttı
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Türkiye İstatistik Kurumu, mayıs ayına ait mevsim etkilerinden arındırılmış özel kapsamlı Tüketici Fiyat Endeksi'nin yüzde 2 artış gösterdiğini açıkladı. Gıda, enerji ve hizmetler alanlarında kaydedilen artışlar detaylandırıldı.

Mevsim etkilerinden arındırılmış özel kapsamlı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) mayısta bir önceki aya göre yüzde 2 artış gösterdi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), mayıs ayına ilişkin mevsim etkilerinden arındırılmış özel kapsamlı TÜFE göstergelerini açıkladı.

Buna göre, göstergelerin alt başlıklarından genel TÜFE mayısta aylık yüzde 2 arttı.

Geçen ay işlenmemiş gıda ürünleri, enerji, alkollü içkiler ve tütün ile altın hariç TÜFE yüzde 2,09, enerji, gıda ve alkolsüz içecekler, alkollü içkiler ile tütün ürünleri ve altın hariç TÜFE yüzde 2,25 artış kaydetti.

Endeks, enerjide yüzde 2,15, gıda ve alkolsüz içeceklerde yüzde 1,57, enerji ve gıda dışı mallarda yüzde 1,7 ve hizmette yüzde 2,58 yükseldi.

Mevsim etkilerinden arındırılmış özel kapsamlı TÜFE göstergelerinin mayısta aylık bazda değişimi (yüzde) şöyle:

KapsamAylık
Genel TÜFE2

İşlenmemiş gıda ürünleri, enerji, alkollü içkiler ve tütün ile altın hariç TÜFE2,09
Enerji, gıda ve alkolsüz içecekler, alkollü içkiler ile tütün ürünleri ve altın hariç TÜFE2,25
Enerji2,15
Gıda ve alkolsüz içecekler1,57
Enerji ve gıda dışı mallar1,7
Hizmet2,58

Kaynak: AA / Ayşe Böcüoğlu Bodur - Ekonomi
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