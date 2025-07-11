TÜİK Mayıs 2025 Dış Ticaret Haddi Açıklamalarını Yayımladı

TÜİK Mayıs 2025 Dış Ticaret Haddi Açıklamalarını Yayımladı
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Türkiye İstatistik Kurumu, Mayıs 2025 dönemine ait dış ticaret haddinin bir önceki yılın aynı ayına göre 2,9 puan artarak 89,1 olduğunu duyurdu. İhracat birim değer endeksi ve ithalat birim değer endeksi de farklı oranlarda değişim gösterdi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), mayıs ayında dış ticaret haddinin bir önceki yılın aynı ayına göre 2,9 puan artarak 89,1 olduğunu açıkladı.

TÜİK, Mayıs 2025 dönemine ilişkin dış ticaret endekslerini açıkladı. Buna göre; ihracat birim değer endeksi mayıs ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 3,1 arttı. Endeks bir önceki yılın aynı ayına göre gıda, içecek ve tütünde yüzde 10,5 arttı, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 5,8 arttı, yakıtlarda yüzde 16,3 azaldı, imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 3,2 arttı. İhracat miktar endeksi de mayıs ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 0,5 azaldı. Endeks bir önceki yılın aynı ayına göre gıda, içecek ve tütünde yüzde 9,5 azaldı, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 4,9 azaldı, yakıtlarda yüzde 8,9 azaldı, imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 2,7 arttı.

İTHALAT BİRİM DEĞER ENDEKSİ YÜZDE 0,3 AZALDI

İthalat birim değer endeksi ise mayıs ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 0,3 azaldı. Endeks bir önceki yılın aynı ayına göre, gıda, içecek ve tütünde yüzde 18,9 arttı, yakıtlarda yüzde 14,4 azaldı, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 1,1 azaldı, imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 0,1 azaldı. İthalat miktar endeksi de mayıs ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 2,9 arttı. Endeks bir önceki yılın aynı ayına göre, gıda, içecek ve tütünde yüzde 6,7 azaldı, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 2,2 azaldı, yakıtlarda yüzde 3,7 azaldı, imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 4,8 arttı. Böylece, ihracat birim değer endeksinin ithalat birim değer endeksine bölünmesiyle hesaplanan ve 2024 yılı mayıs ayında 86,2 olarak elde edilmiş olan dış ticaret haddi, 2,9 puan artarak, 2025 yılı mayıs ayında 89,1 oldu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ekonomi
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