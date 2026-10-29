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TÜİK, Kuzey Makedonya Devlet İstatistik Ofisi ile mutabakat zaptı imzaladı

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TÜİK ile Kuzey Makedonya Devlet İstatistik Ofisi arasında istatistik işbirliğine yönelik mutabakat zaptı imzalandı. Anlaşma, bilgi paylaşımı, ortak teknik işbirliği ve uzman ziyaretleriyle kurumsal ilişkilerin güçlendirilmesini amaçlıyor.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ile Kuzey Makedonya Cumhuriyeti Devlet İstatistik Ofisi arasında istatistik alanında işbirliğinin geliştirilmesine yönelik mutabakata varıldı.

TÜİK'ten yapılan yazılı açıklamaya göre, TÜİK Başkanı Mehmet Arabacı, İsviçre'nin Bern kentinde düzenlenen Avrupa Ulusal İstatistik Kurum Başkanları 111. Konferansı'na katıldı.

Avrupa İstatistik Sistemi kapsamında her yıl farklı bir ülkenin ulusal istatistik kurumu ev sahipliğinde gerçekleştirilen konferans, bu yıl İsviçre Federal İstatistik Ofisi ev sahipliğinde ve Avrupa Birliği İstatistik Ofisi (Eurostat) işbirliğiyle düzenlendi.

Konferans, Avrupa Birliği üyesi ve aday ülkelerin ulusal istatistik kurumlarının başkanları ile uluslararası kuruluşların ve teknoloji sektörünün üst düzey temsilcilerini bir araya getirdi.

Konferansta resmi istatistiklerin güvenilirliği ele alındı

"Resmi Veri ve İstatistiklerin Yapay Zekaya Hazırlığı" temasıyla gerçekleştirilen konferansta, yapay zekanın resmi istatistiklerin üretimi, yayımlanması ve kullanımına etkileri, verilerin erişilebilirliği ve sorumlu biçimde yeniden kullanımı ile resmi istatistiklerin güvenilirliğinin korunması konuları ele alındı.

Ayrıca, resmi istatistiklerin değişen kullanıcı ihtiyaçlarına uyum sağlaması, ulusal istatistik ofisleri arasında işbirliğinin güçlendirilmesi ve yapay zeka çağında Avrupa İstatistik Sistemi'nin geleceğine yönelik ortak önceliklerin ve standartların belirlenmesi üzerinde duruldu.

TÜİK Başkanı Arabacı da konferans kapsamında Eurostat Başkanı Mariana Kotzeva ve katılımcı kurumların üst düzey yöneticileriyle ikili görüşmeler gerçekleştirdi. Görüşmelerde kurumsal işbirliğinin güçlendirilmesi, bilgi ve deneyim paylaşımının artırılması ve ortak çalışma imkanları değerlendirildi.

TÜİK ile Kuzey Makedonya arasında mutabakat zaptı

Konferans kapsamında, TÜİK ile Kuzey Makedonya Cumhuriyeti Devlet İstatistik Ofisi arasında istatistik alanında işbirliğinin geliştirilmesine yönelik mutabakat zaptı imzalandı. Mutabakat zaptı ile uluslararası istatistik standartları ve yöntemleri konusunda bilgi ve deneyim paylaşımının artırılması, ortak teknik işbirliği faaliyetlerinin geliştirilmesi, uzman ziyaretleri, çalıştaylar ve seminerler düzenlenmesi ile iki kurum arasındaki kurumsal ilişkilerin güçlendirilmesi amaçlanıyor.

TÜİK Başkanı Arabacı, Bern programı kapsamında Türkiye Cumhuriyeti Bern Büyükelçisi Şebnem İncesu'ya nezaket ziyaretinde de bulundu. TÜİK heyeti ayrıca Cumhuriyet'in ilanının 103. yıl dönümü dolayısıyla Bern Büyükelçiliği tarafından düzenlenen Cumhuriyet Bayramı resepsiyonuna katıldı.

Kaynak: AA
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