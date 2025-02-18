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TÜİK, Kastamonu'daki Trafiğe Kayıtlı Araç Sayısını Açıkladı

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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2025 yılı Ocak ayı itibarıyla Kastamonu'da trafiğe kayıtlı araç sayısının 163 bin 326 olduğunu duyurdu. Ocak ayında 394 yeni araç kaydı yapılırken, araçların dağılımı otomobil, traktör ve kamyonet şeklinde belirlendi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2025 yılı Ocak ayına ait motorlu kara taşıtları istatistiklerini açıkladı. Verilere göre Kastamonu'da trafiğe kayıtlı araç sayısı 163 bin 326 oldu.

Kastamonu'daki araçların yüzde 45,2'sini otomobil, yüzde 22,9'unu traktör, yüzde 13,1'ini kamyonet, yüzde 12,8'ini motosiklet, yüzde 3,6'sını kamyon, yüzde 1,5'ini minibüs, yüzde 0,6'sını otobüs ve yüzde 0,4'ünü özel maksatlı taşıtlar oluşturdu. Ocak ayında Kastamonu'da trafiğe 394 yeni araç kaydedildi. Bunların yüzde 49,2'sini otomobiller oluştururken, motosiklet yüzde 22,6, kamyonet yüzde 15,0 ve traktör yüzde 7,9 ile sıralandı.

Öte yandan, ocak ayında trafiğe kaydı yapılan toplam araç sayısı bir önceki aya göre 343 adet azaldı. - KASTAMONU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
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