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Tüik: İstihdam Endeksi Yıllık Yüzde 3 Arttı

Tüik: İstihdam Endeksi Yıllık Yüzde 3 Arttı
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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) üçüncü çeyreğe ilişkin işgücü girdi endeksi verilerine göre, istihdam endeksi yıllık yüzde 3 arttı. Brüt ücret-maaş endeksi yıllık yüzde 74,7 artış gösterdi.

(ANKARA) - Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) üçüncü çeyreğe ilişkin işgücü girdi endeksi verilerine göre, istihdam endeksi yıllık yüzde 3 arttı. Brüt ücret-maaş endeksi yıllık yüzde 74,7 artış gösterdi.

TÜİK, üçüncü çeyreğe ilişkin işgücü girdi endekslerini yayımladı. Buna göre; istihdam endeksi yıllık yüzde 3 arttı. Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında istihdam endeksi, yılın üçüncü çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 3 artış gösterdi. Alt sektörler incelendiğinde, endeks; sanayi sektöründe yüzde 0,5 azaldı, inşaat sektöründe yüzde 7,4 ve ticaret-hizmet sektörlerinde yüzde 4,1 arttı.

Çalışılan saat endeksi yıllık yüzde 1,1 azaldı

Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında çalışılan saat endeksi, yılın üçüncü çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 1,1 azaldı. Alt sektörler incelendiğinde, endeks; sanayi sektöründe yüzde 4,1 azaldı, inşaat sektöründe yüzde 2,8 arttı ve ticaret-hizmet sektörlerinde yüzde 0,2 azaldı.

Brüt ücret-maaş endeksi yıllık yüzde 74,7 arttı

Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında brüt ücret-maaş endeksi, yılın üçüncü çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 74,7 arttı. Alt sektörler incelendiğinde, endeks; sanayi sektöründe yüzde 73,9, inşaat sektöründe yüzde 73,9 ve ticaret-hizmet sektörlerinde yüzde 75,2 arttı.

İstihdam endeksi çeyreklik yüzde 0,8 arttı

Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında istihdam endeksi, yılın üçüncü çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre yüzde 0,8 arttı. Alt sektörler incelendiğinde, endeks; sanayi sektöründe yüzde 0,2, inşaat sektöründe yüzde 1,3 ve ticaret-hizmet sektörlerinde yüzde 1 arttı.

Çalışılan saat endeksi çeyreklik yüzde 0,4 arttı

Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında çalışılan saat endeksi, 2024 yılın üçüncü çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre yüzde 0,4 arttı. Alt sektörler incelendiğinde, endeks; sanayi sektöründe yüzde 0,2 ve inşaat sektöründe yüzde 2,6 arttı, ticaret-hizmet sektörlerinde aynı kaldı.

Brüt ücret-maaş endeksi çeyreklik yüzde 8,8 arttı

Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında brüt ücret-maaş endeksi, yılın üçünc çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre yüzde 8,8 arttı. Alt sektörler incelendiğinde, endeks; sanayi sektöründe yüzde 8,1, inşaat sektöründe yüzde 9,3 ve ticaret-hizmet sektörlerinde yüzde 9,2 arttı.

Saatlik işgücü maliyeti endeksi yıllık yüzde 76,9 arttı

Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında saatlik işgücü maliyeti endeksi, yılın üçüncü çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 76,9 arttı. Alt sektörler incelendiğinde, endeks; sanayi sektöründe yüzde 82, inşaat sektöründe yüzde 69,9 ve ticaret-hizmet sektörlerinde yüzde 75,5 arttı.

Saatlik kazanç endeksi yıllık yüzde 76,6 arttı

Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında saatlik kazanç endeksi, yılın üçüncü çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 76,6 arttı. Alt sektörler incelendiğinde, endeks; sanayi sektöründe yüzde 81,4, inşaat sektöründe yüzde 69,1 ve ticaret-hizmet sektörlerinde yüzde 75,5 artış gösterdi.

Saatlik kazanç dışı işgücü maliyeti endeksi yıllık yüzde 78,2 arttı

Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında saatlik kazanç dışı işgücü maliyeti endeksi, yılın üçüncü çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 78,2 arttı. Alt sektörler incelendiğinde, endeks; sanayi sektöründe yüzde 85, inşaat sektöründe yüzde 73,5, ticaret-hizmet sektörlerinde yüzde 75,4 arttı.

Saatlik işgücü maliyeti endeksi çeyreklik yüzde 9 arttı

Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında saatlik işgücü maliyeti endeksi, yılın üçüncü çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre yüzde 9 arttı. Alt sektörler incelendiğinde, endeks; sanayi sektöründe yüzde 8,9, inşaat sektöründe yüzde 6,9 ve ticaret-hizmet sektörlerinde yüzde 9,5 artış gösterdi.

Saatlik kazanç endeksi çeyreklik yüzde 8,4 arttı

Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında saatlik kazanç endeksi, yılın üçüncü çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre yüzde 8,4 arttı. Alt sektörler incelendiğinde, endeks; sanayi sektöründe yüzde 7,8, inşaat sektöründe yüzde 6,5 ve ticaret-hizmet sektörlerinde yüzde 9,2 arttı.

Saatlik kazanç dışı işgücü maliyeti endeksi çeyreklik yüzde 12 arttı

Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında saatlik kazanç dışı işgücü maliyeti endeksi, yılın üçüncü çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre yüzde 12 arttı. Alt sektörler incelendiğinde, endeks; sanayi sektöründe yüzde 14,5, inşaat sektöründe yüzde 8,8 ve ticaret-hizmet sektörlerinde yüzde 10,9 arttı.

Kaynak: ANKA / Ekonomi
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