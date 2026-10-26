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TÜİK'in Ekim verilerinde hizmet güven endeksi bir önceki aya göre yüzde 2,4 azaldı

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TÜİK'in Ekim verilerine göre hizmet güven endeksi bir önceki aya göre yüzde 2,4 azalarak 109,2, perakende ticaret yüzde 1,1 artarak 112,5, inşaat endeksi yüzde 0,4 artarak 83,3 oldu. Mevsim etkilerinden arındırılmış endekslerde hizmet gerilerken perakende ticaret ve inşaat arttı.

Güven endeksi hizmet sektöründe yüzde 2,4 azaldı, perakende ticaret sektöründe yüzde 1,1 arttı, inşaat sektöründe yüzde 0,4 arttı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Ekim ayı Hizmet, Perakende Ticaret ve İnşaat Güven Endeksleri verilerini açıkladı. Buna göre, mevsim etkilerinden arındırılmış güven endeksi Ekim ayında bir önceki aya göre; hizmet sektöründe yüzde 2,4 oranında azalarak 109,2 değerini, perakende ticaret sektöründe yüzde 1,1 oranında artarak 112,5 değerini ve inşaat sektöründe yüzde 0,4 oranında artarak 83,3 değerini aldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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