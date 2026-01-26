Haberler

Türkiye İstatistik Kurumu ile Tacikistan İstatistik Ajansı arasında mutabakat zaptı imzalandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ve Tacikistan İstatistik Ajansı istatistik alanında işbirliğini güçlendirmeye yönelik bir mutabakat zaptı imzaladı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ile Tacikistan İstatistik Ajansı arasında, istatistik alanında işbirliğini güçlendirmeye yönelik mutabakat zaptına imza atıldı.

TÜİK'in, NSosyal hesabından, söz konusu mutabakat zaptına ilişkin paylaşım yapıldı.

Buna göre, iki kurum arasında istatistik alanında işbirliğini güçlendirmeye yönelik mutabakat zaptı, Ankara'da TÜİK Başkanı Erhan Çetinkaya ile Tacikistan İstatistik Ajansı Başkanı Jamshed Nurmahmadzoda arasında imzalandı.

Kaynak: AA / Mert Davut - Ekonomi
Putin'den sürpriz karar! Görüntüler Türkiye'nin yanı başında çekildi

Putin'den sürpriz karar! Görüntüler Türkiye'nin yanı başında çekildi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Sosyal medya onu konuşuyor: Ne yaptın sen Arda Güler

Sosyal medya onu konuşuyor: Ne yaptın sen Arda
Süreli kayboluyorlardı, çareyi bu taktikte buldu

Süreli kayboluyorlardı, çareyi bu taktikte buldu
Fotoğrafçının Özlem Çerçioğlu'na hareketi büyük tepki topladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanında Özlem Çerçioğlu'na büyük ayıp
'Saç örme' akımına destek veren hemşire gözaltına alındı

DEM Parti'nin akımına destek veren hemşireye peş peşe kötü haber
Sosyal medya onu konuşuyor: Ne yaptın sen Arda Güler

Sosyal medya onu konuşuyor: Ne yaptın sen Arda
Belediye başkanının makam aracına roketatarlı saldırı

Belediye başkanına roketatarlı pusu! Makam aracını hedef aldılar
Muhittin Böcek iddianamesi tamam! El konulan 258 milyon lira için müsadere talebi

Muhittin Böcek'e ağır darbe! Neyi var neyi yok devlete kalacak