Türkiye İstatistik Kurumu ile Tacikistan İstatistik Ajansı arasında mutabakat zaptı imzalandı
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ve Tacikistan İstatistik Ajansı istatistik alanında işbirliğini güçlendirmeye yönelik bir mutabakat zaptı imzaladı.
TÜİK'in, NSosyal hesabından, söz konusu mutabakat zaptına ilişkin paylaşım yapıldı.
Buna göre, iki kurum arasında istatistik alanında işbirliğini güçlendirmeye yönelik mutabakat zaptı, Ankara'da TÜİK Başkanı Erhan Çetinkaya ile Tacikistan İstatistik Ajansı Başkanı Jamshed Nurmahmadzoda arasında imzalandı.
Kaynak: AA / Mert Davut - Ekonomi