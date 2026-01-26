Türkiye İstatistik Kurumu ile Tacikistan İstatistik Ajansı arasında mutabakat zaptı imzalandı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ile Tacikistan İstatistik Ajansı arasında, istatistik alanında işbirliğini güçlendirmeye yönelik mutabakat zaptına imza atıldı.

TÜİK'in, NSosyal hesabından, söz konusu mutabakat zaptına ilişkin paylaşım yapıldı.

Buna göre, iki kurum arasında istatistik alanında işbirliğini güçlendirmeye yönelik mutabakat zaptı, Ankara'da TÜİK Başkanı Erhan Çetinkaya ile Tacikistan İstatistik Ajansı Başkanı Jamshed Nurmahmadzoda arasında imzalandı.