TÜİK: Mart ayında hizmet üretimi yıllık %3,2, aylık %0,5 arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Mart 2026'da hizmet üretim endeksinin yıllık bazda %3,2, aylık bazda %0,5 yükseldiğini açıkladı. Alt sektörlerde konaklama ve yiyecek hizmetleri yıllık %17,7 artışla öne çıkarken, ulaştırma ve depolama hizmetleri yıllık %2,8 azaldı. Aylık bazda ise bilgi ve iletişim hizmetleri %3,1 düşüş kaydetti.

TÜİK, Mart 2026 dönemine ilişkin hizmet üretim endeksi verilerini açıkladı. Buna göre; hizmet üretimi bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 3,2 arttı. Aynı ayda ulaştırma ve depolama hizmetleri yüzde 2,8 azaldı, konaklama ve yiyecek hizmetleri yüzde 17,7 arttı, bilgi ve iletişim hizmetleri yüzde 5,9 arttı, gayrimenkul hizmetleri yüzde 1,8 arttı, mesleki, bilimsel ve teknik hizmetler yüzde 3,4 arttı, idari ve destek hizmetleri yüzde 4,7 arttı.

Hizmet üretimi bir önceki aya göre yüzde 0,5 arttı. Aynı ayda ulaştırma ve depolama hizmetleri yüzde 0,7 arttı, konaklama ve yiyecek hizmetleri yüzde 3,8 arttı, bilgi ve iletişim hizmetleri yüzde 3,1 azaldı, gayrimenkul hizmetleri yüzde 1,6 arttı, mesleki, bilimsel ve teknik hizmetler yüzde 2,1 azaldı, idari ve destek hizmetleri yüzde 0,8 arttı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
