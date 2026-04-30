TÜİK: Hizmet üretici fiyatları martta arttı

TÜRKİYE İstatistik Kurumu (TÜİK), hizmet üretici fiyatlarının mart ayında yıllık yüzde 35,94, aylık yüzde 4,06 arttığını açıkladı.

TÜİK, Mart 2026 dönemine ilişkin hizmet üretici fiyat endeksi verilerini açıkladı. Buna göre; hizmet üretici fiyatları bir önceki aya göre yüzde 4,06, bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 14,47, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 35,94 ve 12 aylık ortalamalara göre yüzde 35,63 arttı.

ULAŞTIRMA VE DEPOLAMA HİZMETLERİNDE YILLIK YÜZDE 38,26 ARTIŞ

Bir önceki yılın aynı ayına göre, ulaştırma ve depolama hizmetlerinde yüzde 38,26 artış, konaklama ve yiyecek hizmetlerinde yüzde 32,31 artış, bilgi ve iletişim hizmetlerinde yüzde 32,54 artış, gayrimenkul hizmetlerinde yüzde 40,30 artış, mesleki, bilimsel ve teknik hizmetlerde yüzde 36,52 artış, idari ve destek hizmetlerde yüzde 34,36 artış gerçekleşti. Bir önceki aya göre, ulaştırma ve depolama hizmetlerinde yüzde 7,01 artış, konaklama ve yiyecek hizmetlerinde yüzde 1,78 artış, bilgi ve iletişim hizmetlerinde yüzde 1,86 artış, gayrimenkul hizmetlerinde yüzde 4,19 artış, mesleki, bilimsel ve teknik hizmetlerde yüzde 0,92 artış, idari ve destek hizmetlerde yüzde 3,96 artış gerçekleşti.

