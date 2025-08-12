TÜİK Haziran Ayı Ciro Endekslerini Açıkladı: Yüzde 45 Artış

TÜİK Haziran Ayı Ciro Endekslerini Açıkladı: Yüzde 45 Artış
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) haziran ayında sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörlerinde toplam ciro endeksinin yıllık yüzde 45, aylık ise yüzde 3,6 arttığını bildirdi. Ticaret satış hacmi de yıllık olarak yüzde 22,5 artış gösterdi.

TÜRKİYE İstatistik Kurumu (TÜİK), haziran ayında sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplamında ciro endeksinin yıllık yüzde 45, aylık yüzde 3,6 arttığını açıkladı.

TÜİK, Haziran 2025 döneminde ilişkin ciro endeksleri ile ticaret satış hacim endekslerini açıkladı. Buna göre; sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplamında ciro endeksi haziran ayında bir önceki yılın aynı aynına göre yüzde 45 arttı. Toplam cironun alt detaylarına bakıldığında yıllık sanayi sektörü ciro endeksi yüzde 34,3 arttı, inşaat ciro endeksi yüzde 32,6 arttı, ticaret ciro endeksi yüzde 53 arttı, hizmet ciro endeksi yüzde 41,1 arttı. Sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplamında ciro endeksi bir önceki aya göre yüzde 3,6 arttı. Toplam cironun alt detaylarına bakıldığında aylık sanayi sektörü ciro endeksi yüzde 3,3 arttı, inşaat ciro endeksi yüzde 6,6 azaldı, ticaret ciro endeksi yüzde 5,7 arttı, hizmet ciro endeksi yüzde 1,1 arttı.

TİCARET SATIŞ HACMİ YILLIK YÜZDE 22,5 ARTTI

Ticaret satış hacmi haziran ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 22,5 arttı. Aynı ayda motorlu kara taşıtlarının ve motosikletlerin toptan ve perakende ticareti ile onarımı için satış hacmi yüzde 14,3 arttı, toptan ticaret satış hacmi yüzde 27,6 arttı, perakende ticaret satış hacmi ise yüzde 14,7 arttı. Ticaret satış hacmi bir önceki aya göre yüzde 3,8 arttı. Aynı ayda motorlu kara taşıtlarının ve motosikletlerin toptan ve perakende ticareti ile onarımı için satış hacmi yüzde 0,5 arttı, toptan ticaret satış hacmi yüzde 5,4 arttı, perakende ticaret satış hacmi yüzde 1,3 arttı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ekonomi
Bakanlık satışını yasakladı, 3 ürün piyasadan toplatılıyor: Ünlü marka da listede

Bakanlık satışını yasakladı, 3 ürün piyasadan toplatılıyor
Memur ve emekli için kritik gün: Gözler saat 14'e çevrildi

Memur ve emekli için kritik gün: Gözler saat 14'e çevrildi
İBB'ye yönelik operasyonla ilgili yeni görüntü: O paralar nereden geldi, kime gitti?

Gözaltına alınan 14 kişinin önüne bu görüntüyü koyacaklar
Babasının cesedini bidonla çöplüğe atan evlattan kan donduran sözler

Babasının cesedini bidonla çöplüğe atan evlattan kan donduran sözler
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
12 yaşındaki çocuğun kullandığı otomobil köprüden uçtu

Küçücük çocuk direksiyona geçti, sonrası facia
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.