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TÜİK, 2026 BT Kullanım Araştırması'nı yarın açıklayacak

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Türkiye İstatistik Kurumu, 2026 Hanehalkı Bilişim Teknolojileri Kullanım Araştırması haber bültenini alan çalışması ve analizlerin erken tamamlanması nedeniyle yarın saat 10.00'da yayımlayacağını duyurdu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), "Hanehalkı Bilişim Teknolojileri (BT) Kullanım Araştırması, 2026" haber bültenini yarın yayımlayacağını bildirdi.

TÜİK, internet sitesinden yaptığı duyuruda, söz konusu bültenin yayım tarihine ilişkin bilgi verdi.

Buna göre, "Ulusal Veri Yayımlama Takvimi"nde 20 Ağustos'ta yayımlanması planlanan "Hanehalkı BT Kullanım Araştırması, 2026" haber bülteni, alan çalışması ve analiz süreçlerinin erken tamamlanması sebebiyle yarın saat 10.00'da yayımlanacak.

Kaynak: AA
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