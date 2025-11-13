Haberler

TÜİK Eylül Ayı Süt ve Tavuk Üretim İstatistiklerini Açıkladı

TÜİK Eylül Ayı Süt ve Tavuk Üretim İstatistiklerini Açıkladı
Güncelleme:
Eylül ayında tavuk eti ve içme sütü üretiminde azalma yaşanırken, yumurta ve bazı süt ürünleri üretiminde artış görülmüştür. Tavuk yumurtası üretimi bir önceki aya göre artarken, inek sütü miktarı ise azaldı.

TÜRKİYE İstatistik Kurumu (TÜİK), eylülde bir önceki aya göre tavuk eti ve içme sütü üretiminin azaldığını, yumurta üretiminin arttığını açıkladı.

TÜİK, Eylül 2025 dönemine ilişkin kümes hayvancılığı ile süt ve süt ürünleri üretimi istatistiklerini açıkladı. Buna göre; bir önceki ay 229 bin 965 ton olan tavuk eti üretimi eylül ayında yüzde 0,5 oranında azalarak 228 bin 846 ton oldu. Bir önceki ay 1 milyar 679 milyon 706 bin adet olan tavuk yumurtası üretimi eylül ayında yüzde 3,1 oranında artarak 1 milyar 731 milyon 478 bin adet oldu. Eylül ayında bir önceki yılın aynı ayına göre, tavuk yumurtası üretimi yüzde 5,3 azaldı, kesilen tavuk sayısı yüzde 6,3 arttı, tavuk eti üretimi yüzde 6,9 arttı. Ocak-eylül döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre, tavuk yumurtası üretimi yüzde 8,9 azaldı, kesilen tavuk sayısı yüzde 10,3 arttı, tavuk eti üretimi yüzde 12,7 arttı.

İNET SÜTÜ MİKTARI EYLÜLDE AZALDI

Bir önceki ay 933 bin 234 ton olan ticari süt işletmelerince toplanan inek sütü miktarı eylül ayında yüzde 4,3 oranında azalarak 892 bin 886 ton oldu. Bir önceki ay 132 bin 359 ton olan içme sütü üretimi eylül ayında yüzde 4,8 oranında artarak 138 bin 726 ton olarak gerçekleşti. Ticari süt işletmeleri tarafından toplanan inek sütü miktarı, eylül ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 1,7 azaldı, ocak-eylül döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 0,3 arttı.

İNEK PEYNİRİ ÜRETİMİ ARTTI

Eylül ayında bir önceki yılın aynı ayına göre, inek peyniri üretimi yüzde 1,3 arttı, ayran ve kefir üretimi yüzde 13,1 arttı, yoğurt üretimi yüzde 9,6 arttı, içme sütü üretimi yüzde 2,5 arttı, tereyağı ve sadeyağ üretimi yüzde 2,4 azaldı. Ocak-eylül döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre, inek peyniri üretimi yüzde 1,6 arttı, ayran ve kefir üretimi yüzde 8,9 arttı, yoğurt üretimi yüzde 4,9 arttı, içme sütü üretimi yüzde 7,4 arttı, tereyağı ve sadeyağ üretimi yüzde 8,8 arttı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ekonomi
