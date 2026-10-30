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TÜİK'e göre ekonomik güven endeksi ekimde aylık yüzde 3,9 düşüşle 97,3 oldu

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TÜİK'in açıkladığı verilere göre eylülde 101,3 olan ekonomik güven endeksi, ekimde aylık yüzde 3,9 azalarak 97,3'e geriledi. Aynı dönemde tüketici güven endeksi yüzde 7,7 düşüşle 84,8'e, reel kesim güven endeksi yüzde 1,4 azalışla 101,1'e indi.

Ekonomik güven endeksi, ekimde aylık bazda yüzde 3,9 azalarak 97,3 oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu, ekim ayına ilişkin ekonomik güven endeksi verilerini açıkladı.

Buna göre, eylülde 101,3 olan endeks ekimde yüzde 3,9 azalarak 97,3 değerine geriledi.

Tüketici güven endeksi, ekimde aylık bazda yüzde 7,7 azalarak 84,8'e düştü.

Aynı dönemde reel kesim güven endeksi, yüzde 1,4 azalışla 101,1 olarak kayıtlara geçti.

Hizmet sektörü güven endeksi de yüzde 2,4 düşüşle 109,2 oldu.

Perakende ticaret sektörü güven endeksi yüzde 1,1 artışla 112,5, inşaat sektörü güven endeksi de yüzde 0,4 artarak 83,3 değerini aldı.

Ekonomik güven endeksinde son 5 yılın aylık verileri şöyle:

Aylar/Yıllar20222023202420252026
Ocak102,699,999,699,799,4
Şubat99,799,499,299,2100,7
Mart96,699,3100,4100,897,9
Nisan96102,899,396,596,4
Mayıs98,3104,298,496,597,2
Haziran95101,795,996,598,9
Temmuz94,599,794,396,199,8
Ağustos95,194,593,197,7100,6
Eylül95,195,79597,7101,3
Ekim9896,898,19897,3
Kasım97,795,597,199,3

Aralık98,696,598,899,4

Kaynak: AA
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