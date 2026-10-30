TÜİK'e göre ekonomik güven endeksi ekimde aylık yüzde 3,9 düşüşle 97,3 oldu

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Ekonomik güven endeksi, ekimde aylık bazda yüzde 3,9 azalarak 97,3 oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu, ekim ayına ilişkin ekonomik güven endeksi verilerini açıkladı.

Buna göre, eylülde 101,3 olan endeks ekimde yüzde 3,9 azalarak 97,3 değerine geriledi.

Tüketici güven endeksi, ekimde aylık bazda yüzde 7,7 azalarak 84,8'e düştü.

Aynı dönemde reel kesim güven endeksi, yüzde 1,4 azalışla 101,1 olarak kayıtlara geçti.

Hizmet sektörü güven endeksi de yüzde 2,4 düşüşle 109,2 oldu.

Perakende ticaret sektörü güven endeksi yüzde 1,1 artışla 112,5, inşaat sektörü güven endeksi de yüzde 0,4 artarak 83,3 değerini aldı.

Ekonomik güven endeksinde son 5 yılın aylık verileri şöyle:

Aylar/Yıllar 2022 2023 2024 2025 2026 Ocak 102,6 99,9 99,6 99,7 99,4 Şubat 99,7 99,4 99,2 99,2 100,7 Mart 96,6 99,3 100,4 100,8 97,9 Nisan 96 102,8 99,3 96,5 96,4 Mayıs 98,3 104,2 98,4 96,5 97,2 Haziran 95 101,7 95,9 96,5 98,9 Temmuz 94,5 99,7 94,3 96,1 99,8 Ağustos 95,1 94,5 93,1 97,7 100,6 Eylül 95,1 95,7 95 97,7 101,3 Ekim 98 96,8 98,1 98 97,3 Kasım 97,7 95,5 97,1 99,3 Aralık 98,6 96,5 98,8 99,4

Kaynak: AA