Çankırı'da trafiğe kayıtlı araç sayısı 75 bin 369 oldu

Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı (TÜİK), Motorlu Kara Taşıtları, Şubat 2026 haber bültenini açıkladı. TÜİK Başkanlığı tarafından verilen bilgiye göre; Çankırı'da trafiğe kayıtlı araç sayısı Şubat ayı sonu itibarıyla 75 bin 369 oldu.

Çankırı'da Şubat ayı sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı toplam 75 bin 369 adet taşıtın yüzde 36,2'sini otomobil, yüzde 23,4'ünü traktör, yüzde 22,0'sini motosiklet, yüzde 13,1'ini kamyonet, yüzde 3,2'sini kamyon, yüzde 0,9'unu minibüs, yüzde 0,7'sini otobüs, yüzde 0,5'ini ise özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

Şubat Ayında 230 Adet Taşıtın Trafiğe Kaydı Yapıldı. Çankırı'da Şubat ayında 230 adet taşıtın trafiğe kaydı yapıldı. Trafiğe kaydı yapılan toplam 230 adet taşıt içinde yüzde 48,3 ile motosiklet ilk sırada yer aldı. Bunu yüzde 26,5 ile otomobil, yüzde 13,0 ile kamyonet, yüzde 8,7 ile traktör takip etti.

Devri yapılan toplam bin 329 adet taşıt içinde otomobil 770 adet ile ilk sırada yer aldı. Otomobili sırasıyla 211 adet ile kamyonet, 181 adet ile traktör, 115 adet ile motosiklet takip etti. Şubat ayında devri yapılan taşıtların 52 adedini ise minibüs, otobüs, kamyon ve özel maksatlı taşıt oluşturdu. - ÇANKIRI

