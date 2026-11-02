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TÜİK çalışmalarını artık ALO124 Çağrı Merkezi üzerinden yürütecek

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TÜİK, çalışmalarını ALO124 Çağrı Merkezi üzerinden yürütmeye başladı. Balıkesir Bölge Müdürü Dr. Yavuz Uyar, merkezin hafta içi 09.00-18.00 arasında hizmet verdiğini ve gelen çağrıların deneyimli personelce doğrudan yanıtlandığını söyledi.

Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı çalışmalarını ALO124 Çağrı Merkezi üzerinden yapmaya başladı. Bu konuda Balıkesir TÜİK Bölge Müdürü Dr. Yavuz Uyar bir açıklamada bulundu.

Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı çalışmalarını ALO124 Çağrı Merkezi üzerinden yapmaya başladı. TÜİK bünyesinde oluşturulan ALO124 Çağrı Merkezinin, vatandaşlarla daha güvenilir, daha kolay ve daha kaliteli iletişim kurmak amacıyla kurulduğunu belirten TÜİK Balıkesir Bölge Müdürü Dr. Yavuz Uyar, "ALO124 TÜİK Çağrı Merkezi hizmeti ile birlikte; Çağrı Merkezi Hizmeti sunmak, dilek şikayet ve önerileri almak, Cevaplayıcı/Kullanıcı ile tek numara ALO124 vasıtasıyla ana iletişim kanalını kurmak, hızlı bilgilendirmek, memnuniyetini ölçmek ve kaliteli kontrollü ve güvenli bir iletişimin sağlamasının amaçlandığını" söyledi.

ALO124 TÜİK çağrı merkezi sisteminin kurulmasıyla birlikte; zaman ve kaynak tasarrufu, coğrafi engellerin aşılması, kayıtlı veri toplama süreci, güçlü teknolojik altyapı, gelen ve giden aramalarda tek numara, istatistiki birimler için randevu oluşturabilme imkanları sağlandığını dile getiren TÜİK Balıkesir Bölge Müdürü Dr. Uyar, "ALO124 TÜİK çağrı merkezi olarak hafta sonu ve resmi tatil günleri hariç olmak üzere hafta içi 09: 00 - 18: 00 saatleri arasında hizmet verilmektedir. İletişim merkezine gelen tüm çağrılara deneyimli kurum personelleri tarafından doğrudan cevap verilmekte olup ilk görüşmede taleplerin sonuçlandırılmasına çalışılmaktadır. Ayrıca Türkiye İstatistik Kurumu'na ALO124 çağrı merkezi aracılığıyla iletişime geçilebileceği gibi, www.tuik.gov.tr internet adresinden de erişim sağlanabilmektedir" diye konuştu. Güvenilir veri üretiminin önemli bir parçası olan ALO 124, vatandaşlarla TÜİK arasında güçlü bir iletişim köprüsü oluşturması amaçlandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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