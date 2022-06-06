TÜİK, bölge müdürlüklerine yeni atama yapıldığı iddialarına açıklık getirdi Açıklaması - Haberler

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TÜİK, bölge müdürlüklerine yeni atama yapıldığı iddialarına açıklık getirdi Açıklaması

AA - Zeynep Çetinkaya - Ekonomi
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TÜİK, bölge müdürlüklerine yeni atama yapıldığı iddialarına açıklık getirdi Açıklaması

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ataması yapılan bölge müdürlerinin daha önceden vekaleten görevlerini yaptıkları yerlere asaleten getirildiğini belirterek, "Yeni bir atama ya da görev yeri değişikliği söz konusu değildir.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ataması yapılan bölge müdürlerinin daha önceden vekaleten görevlerini yaptıkları yerlere asaleten getirildiğini belirterek, "Yeni bir atama ya da görev yeri değişikliği söz konusu değildir." ifadesini kullandı.

TÜİK'ten yapılan açıklamada, bazı basın yayın organları ve sosyal medya hesaplarında "TÜİK'in bölge müdürlüklerine yeni atamalar yapıldığı"na ilişkin yalan ve yanlış bilgiler içeren haber ve paylaşımlarda bulunulduğu kaydedildi.

Açıklamada, Resmi Gazete'nin 4 Haziran 2022 tarihli ve 31856 sayılı sayısında yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararı gereği 20 bölge müdürünün asaleten atamasının yapıldığına dikkat çekilerek, şu ifadelere yer verildi:

"Ataması yapılan bölge müdürlerimizin tamamı daha önceden vekaleten görevlerini yaptıkları bölge müdürlüklerine asaleten atanmıştır. Yeni bir atama ya da görev yeri değişikliği söz konusu değildir. Kamuoyunu yanıltacak haber ve paylaşımlara itibar edilmemesini kamuoyunun bilgisine sunarız."

AA / Zeynep Çetinkaya - Ekonomi

Türkiye İstatistik Kurumu Ekonomi Haberler

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