TÜİK: Toplam ciro aralıkta arttı

TÜİK'in verilerine göre, Aralık ayında sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörlerinde toplam ciro yıllık olarak yüzde 34,7 arttı. Ticaret satış hacmi de aynı dönem için yıllık yüzde 3,8'lik bir artış gösterdi.

TÜRKİYE İstatistik Kurumu (TÜİK), sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörlerinde aralık ayında toplam cironun yıllık yüzde 34,7, aylık yüzde 3,3 arttığını açıkladı.

TÜİK, Aralık 2025 dönemine ilişkin ciro ve ticaret satış hacim endekslerini açıkladı. Buna göre; sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörlerinde toplam ciro aralık ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 34,7 arttı. Toplam cironun alt detaylarına bakıldığında, aralık ayında yıllık sanayi sektörü ciro endeksi yüzde 30,6, inşaat ciro endeksi yüzde 35,9, ticaret ciro endeksi yüzde 35,4, hizmet ciro endeksi yüzde 38,3 arttı. Sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörlerinde toplam ciro, aralık ayında bir önceki aya göre yüzde 3,3 arttı. Toplam cironun alt detaylarına bakıldığında, aralık ayında aylık sanayi sektörü ciro endeksi yüzde 3,2 arttı, inşaat ciro endeksi yüzde 2 azaldı, ticaret ciro endeksi yüzde 4,1 arttı, hizmet ciro endeksi yüzde 3,4 arttı.

TİCARET SATIŞ HACMİ YILLIK YÜZDE 3,8 ARTTI

Ticaret satış hacmi, aralık ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 3,8 arttı. Aynı ayda motorlu kara taşıtlarının ve motosikletlerin toptan ve perakende ticareti ile onarımı için satış hacmi yüzde 3 arttı, toptan ticaret satış hacmi yüzde 1 azaldı, perakende ticaret satış hacmi ise yüzde 16,3 arttı. Ticaret satış hacmi, aralık ayında bir önceki aya göre yüzde 2,1 arttı. Aynı ayda motorlu kara taşıtlarının ve motosikletlerin toptan ve perakende ticareti ile onarımı için satış hacmi aynı kaldı, toptan ticaret satış hacmi yüzde 2,8 arttı, perakende ticaret satış hacmi ise yüzde 1,7 arttı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ekonomi
