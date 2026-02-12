Haberler

TÜİK: Dış ticaret haddi aralıkta arttı

Güncelleme:
TÜİK, aralık ayında dış ticaret haddinin 7,2 puan artarak 92,4 olduğunu duyurdu. İhracat birim değer endeksi yüzde 13 artarken, ithalat birim değer endeksi yüzde 4,2 arttı. İhracat miktar endeksi ise yüzde 0,4 azaldı.

TÜRKİYE İstatistik Kurumu (TÜİK), aralık ayında dış ticaret haddinin bir önceki yılın aynı ayına göre 7,2 puan artarak 92,4 olduğunu açıkladı.

TÜİK, Aralık 2025 dönemine ilişkin dış ticaret endekslerini açıkladı. Buna göre; ihracat birim değer endeksi aralık ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 13 arttı. Endeks bir önceki yılın aynı ayına göre gıda, içecek ve tütünde yüzde 12,1 arttı, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 8 arttı, yakıtlarda yüzde 8 azaldı, imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 14,6 arttı. İhracat miktar endeksi aralık ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 0,4 azaldı. Endeks bir önceki yılın aynı ayına göre gıda, içecek ve tütünde yüzde 1,7 azaldı, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 4,8 arttı, yakıtlarda yüzde 6,2 azaldı, imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 0,5 arttı.

İTHALAT BİRİM DEĞER ENDEKSİ YÜZDE 4,2 ARTTI

İthalat birim değer endeksi aralık ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 4,2 arttı. Endeks bir önceki yılın aynı ayına göre, gıda, içecek ve tütünde yüzde 9,2 arttı, yakıtlarda yüzde 9,8 azaldı, ham maddelerde (yakıt hariç) aynı kaldı, imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 4,8 arttı. İthalat miktar endeksi aralık ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 6,3 arttı. Endeks bir önceki yılın aynı ayına göre, gıda, içecek ve tütünde yüzde 35,1 arttı, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 9,4 arttı, yakıtlarda yüzde 1,2 azaldı, imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 11,3 arttı. İhracat birim değer endeksinin ithalat birim değer endeksine bölünmesiyle hesaplanan dış ticaret haddi bir önceki yılın aynı ayına göre 7,2 puan artarak 92,4 oldu.

Haberler.com
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

