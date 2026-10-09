Haberler

TÜİK, Ağustos'ta sanayi üretiminin yıllık yüzde 1,9, aylık yüzde 1 azaldığını duyurdu

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

TÜİK'in açıkladığı Ağustos ayı Sanayi Üretim Endeksi'ne göre sanayi üretimi yıllık yüzde 1,9, aylık yüzde 1 azaldı. Alt sektörlerde imalat sanayi endeksi yıllık yüzde 2,5 gerilerken madencilik ve taş ocakçılığı endeksi yıllık yüzde 1,7 arttı.

Ağustos ayında sanayi üretimi yıllık yüzde 1,9, aylık ise yüzde 1 azaldı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Ağustos ayı Sanayi Üretim Endeksi verilerini açıkladı. Buna göre, sanayi üretimi yıllık yüzde 1,9 azaldı. Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, 2026 yılı Ağustos ayında madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 1,7 arttı, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 2,5 azaldı ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 1,3 arttı.

Sanayi üretimi aylık yüzde 1 azaldı. Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, 2026 yılı Ağustos ayında madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi bir önceki aya göre yüzde 4,1 arttı, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 1,6 azaldı ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 3,3 arttı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Bu haber 27 sitede yayınlandı.
Murat Gülibrahimoğlu Yunanistan'da yakalandı! Türkiye harekete geçti

Aylardır aranıyordu! "Gizli kasa" Yunanistan'da yakalandı
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Denizli Pamukkale'de pansiyonda kalan yaşlı çift banyoda ölü bulundu

Pansiyonda korkunç son! Yaşlı çift banyoda ölü bulundu
Otoyol kazısında şaşırtan keşif! Torbalar dolusu altın sikke gün yüzüne çıktı

Otoyol inşaatında heyecan yaratan keşif
Bir anda karşılarına dikildi! Kamp yapan kadınların korku dolu anları

Bir anda karşılarına dikildi! Kamp yapan kadınlara büyük şok

Icardi ile Wanda Nara resmen boşandı! Mahkemeden şok karar

En sonunda muradına erdi!
Sektörde tutunamadılar! Coca-Cola, yüzlerce şubesi olan dev markayı satıyor

Tutunamadılar! Coca-Cola, yüzlerce şubesi olan dev markayı satıyor
Kimse ne olduğunu anlayamadı! Galatasaray'dan bir garip paylaşım

Kimse ne olduğunu anlayamadı! Galatasaray'dan bir garip paylaşım
Akaryakıtta gece yarısı tabela değişiyor! Motorine zam, benzine indirim

Akaryakıtta gece yarısı tabela değişiyor! Motorine dev zam