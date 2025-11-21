Haberler

TÜİK 2025 3'üncü Çeyrek İstihdam ve Ücret Verilerini Açıkladı

TÜİK 2025 3'üncü Çeyrek İstihdam ve Ücret Verilerini Açıkladı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

TÜİK'in son raporuna göre, 2025 yılı 3'üncü çeyreğinde istihdam endeksi yıllık yüzde 1,2, brüt ücret-maaş endeksi ise yüzde 40,3 artış gösterdi. Sektör bazında ise sanayide azalma, inşaat ve ticaret-hizmet sektörlerinde artış gözlendi.

TÜRKİYE İstatistik Kurumu (TÜİK), 2025 yılı 3'üncü çeyreğinde istihdam endeksinin yıllık yüzde 1,2, çalışılan saat endeksinin yüzde 0,6, brüt ücret-maaş endeksinin ise yüzde 40,3 arttığını açıkladı.

TÜİK, 3'üncü çeyrek iş gücü girdi istatistiklerini açıkladı. Buna göre; sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında istihdam endeksi, 2025 yılı Temmuz-Eylül aylarından oluşan 3'üncü çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 1,2 arttı. Alt sektörler incelendiğinde endeks, sanayi sektöründe yüzde 3,6 azaldı, inşaat sektöründe yüzde 7,4 ve ticaret-hizmet sektörlerinde yüzde 2,6 arttı. Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında çalışılan saat endeksi, 2025 yılı 3'üncü çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 0,6 arttı. Endeks, sanayi sektöründe yüzde 4,4 azaldı, inşaat sektöründe yüzde 6,5 ve ticaret-hizmet sektörlerinde yüzde 2,2 arttı. Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında brüt ücret-maaş endeksi, 2025 yılı 3'üncü çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 40,3 arttı. Endeks sanayi sektöründe yüzde 34,5, inşaat sektöründe yüzde 44,4 ve ticaret-hizmet sektörlerinde yüzde 43,5 arttı.

Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında istihdam endeksi, 2025 yılı 3'üncü çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre yüzde 0,3 arttı. Alt sektörler incelendiğinde endeks, sanayi sektöründe yüzde 1 azaldı, inşaat sektöründe yüzde 2 ve ticaret-hizmet sektörlerinde yüzde 0,7 arttı. Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında çalışılan saat endeksi, 2025 yılı 3'üncü çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre yüzde 0,6 arttı. Alt sektörler incelendiğinde endeks, sanayi sektöründe yüzde 0,7 azaldı, inşaat sektöründe yüzde 4,3 arttı ve ticaret-hizmet sektörlerinde yüzde 0,5 arttı. Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında brüt ücret-maaş endeksi, 2025 yılı 3'üncü çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre yüzde 6,5 arttı. Endeks, sanayi sektöründe yüzde 4,8, inşaat sektöründe yüzde 7,7 ve ticaret-hizmet sektörlerinde yüzde 7,3 arttı.

SAATLİK İŞ GÜCÜ MALİYETİ ENDEKSİ YILLIK YÜZDE 39,4 ARTTI

Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında saatlik iş gücü maliyeti endeksi, 2025 yılı 3'üncü çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 39,4 arttı. Alt sektörler incelendiğinde endeks, sanayi sektöründe yüzde 40,1, inşaat sektöründe yüzde 36,5 ve ticaret-hizmet sektörlerinde yüzde 40,6 arttı. Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında saatlik kazanç endeksi, 2025 yılı 3'üncü çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 39,4 arttı. Endeks, sanayi sektöründe yüzde 40,7, inşaat sektöründe yüzde 35,5 ve ticaret-hizmet sektörlerinde yüzde 40,4 arttı. Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında saatlik kazanç dışı iş gücü maliyeti endeksi, 2025 yılı 3'üncü çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 39,1 arttı. Endeks, sanayi sektöründe yüzde 37,4, inşaat sektöründe yüzde 40,8 ve ticaret-hizmet sektörlerinde yüzde 41,5 arttı.

Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında saatlik iş gücü maliyeti endeksi, 2025 yılı 3'üncü çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre yüzde 5,8 arttı. Alt sektörler incelendiğinde endeks, sanayi sektöründe yüzde 5,6, inşaat sektöründe yüzde 3,5 ve ticaret-hizmet sektörlerinde yüzde 6,6 arttı. Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında saatlik kazanç endeksi, 2025 yılı 3'üncü çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre yüzde 5,8 arttı. Endeks, sanayi sektöründe yüzde 5,6, inşaat sektöründe yüzde 3,2 ve ticaret-hizmet sektörlerinde yüzde 6,8 arttı. Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında saatlik kazanç dışı iş gücü maliyeti endeksi, 2025 yılı 3'üncü çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre yüzde 5,4 arttı. Endeks; sanayi sektöründe yüzde 5,7, inşaat sektöründe yüzde 4,4 ve ticaret-hizmet sektörlerinde yüzde 5,7 arttı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ekonomi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
'Bez Bebek' tartışması derinleşiyor: Evrim Akın iddiaları reddetti, Gül Onat destek verdi

Yıllar sonra patlayan set itirafı sonrası Gül Onat tarafını seçti
Dursun Özbek'ten ünlü spikere canlı yayında racon: Ortam bir anda buz kesti

Dursun Özbek'ten ünlü spikere canlı yayında racon
Katledilen İkbal Uzuner'in mezarı başında infial yaratan görüntüler! 2 kişi gözaltına alındı

Katledilen İkbal Uzuner'in mezarı başında infial yaratan görüntüler
Türkiye'nin en çok göç veren kenti! Nüfusun yüzde 40'ı şehri terk etti

Türkiye'nin en çok göç veren kenti! Nüfusun yüzde 40'ı şehri terk etti
'Bez Bebek' tartışması derinleşiyor: Evrim Akın iddiaları reddetti, Gül Onat destek verdi

Yıllar sonra patlayan set itirafı sonrası Gül Onat tarafını seçti
Alemin Kıralı'nın Ahsen'i açtı ağzını yumdu gözünü! Oklar yine Evrim Akın'ı gösteriyor

Alemin Kıralı'nın Ahsen'i açtı ağzını yumdu gözünü
Milli Takım'a Arjantin'den transfer

Milli Takım'a Arjantin'den transfer
Tüm mahalle sokağa döküldü: Onat Tüneli çalışmaları nedeniyle tahliye arbede çıktı

Tüm mahalle sokağa döküldü, çatılardan eşya fırlatıldı
Evrim Akın ve Güray Keskinci'nin eski yazışmaları ortaya çıktı

Evrim Akın ve Güray Keskinci'nin eski yazışmaları ortaya çıktı
Galatasaray'ın 22 günde oynayacağı maç sayısı taraftarları kara kara düşündürüyor

Galatasaray'ın 22 günde oynayacağı maç sayısına bakın
3 yıldır evden çıkmayan Barış Özbay arkadaşının nişanına katıldı

Türkiye'nin konuştuğu Barış'tan güzel bir haber var
Altın fiyatlarında beklenmedik hareket: İslam Memiş yatırımcıları uyardı

Altında beklenmedik hareket: İslam Memiş yatırımcıları uyardı
Eczacıya sokak ortasında tecavüz girişimi! Üstüne atlayıp kıyafetlerini çıkarmaya çalıştı

Sokak ortasında tecavüz girişimi! Üstüne atlayıp kıyafetlerini...
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.