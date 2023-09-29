TÜGİAD Üyesi 22 Şirket Türkiye'nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu Listesine Girdi

Türkiye Genç İş İnsanları Derneği'nin (TÜGİAD) üyesi olan 22 şirket, İstanbul Sanayi Odası (İSO) tarafından açıklanan, sanayinin dev şirketlerini belirleyen ' Türkiye'nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu' listesine girdi.

Bursa'dan yedi, İstanbul'dan beş, Kocaeli'nden üç, Ankara ve Balıkesir'den ikişer ve Adana, Gaziantep, Siirt'ten birer olmak üzere toplam 22 TÜGİAD üyesi şirket, üretimden satışlarda 193 milyar TL'lik değer yaratırken, net satışlarda 224 milyar TL'lik hacim oluştururdu. 22 şirketin sağladığı bu değer neticesinde İSO 500 listesinden aldığı pay ise yüzde 4,3 oldu.

"ÇARKLARIN DÖNMEYE DEVAM ETMESİ, FİYAT İSTİKRARI KADAR ÖNEMLİ"

Konu ile ilgili değerlendirmede bulunan TÜGİAD Başkanı Gürkan Yıldırım, "TÜGİAD, bine yakın üyesi, yarattığı 500 binin üzerinde istihdam, yurt içi ve yurt dışı ticaret hacmi ile Türkiye Gayrı Safi Milli Hasılası'nın yüzde 10'luk kısmını temsil ediyor. Dolayısıyla üye firmalarımızın gösterdiği başarılı performanstan dolayı gururluyuz. Tüm başarılı firmalarımızı tebrik ediyorum. Hedefimiz, ülke ekonomimize maksimum katkıyı yapmak. Ancak bir yandan artan maliyetler, bir yandan finansmana erişim problemi ve bununla birlikte finansman maliyetleri konusunun acil çözülmesi gereken konu başlıkları olarak değerlendiriyoruz. Zira çarkların dönmeye devam etmesi de en az fiyat istikrarı kadar önemli. Sanayici için gerekli koşulların oluşması halinde yatırım, istihdam ve ihracat olumlu bir ivme kazanacaktır" diye konuştu.