TÜGİAD, ABD'de Yeni Ofis Açarak Küresel Açılıma Devam Ediyor

TÜRKİYE Genç İş İnsanları Derneği (TÜGİAD), nisanda Çin'in Pekin kentinde açtığı şubenin ardından küresel açılımına ABD ile devam ediyor. Dernek, 13-20 Ekim tarihleri arasında gerçekleştireceği ziyaret kapsamında Houston/Teksas'ta yeni ofisinin açılışını yapacak. ABD'nin olmazsa olmaz bir pazar olduğunu belirten TÜGİAD Yönetim Kurulu Başkanı Gürkan Yıldırım, "Amacımız orada var olanların işini geliştirmek, şirketlerin kurulmasını, ortaklıkların oluşması, ülkemize yatırım getirmek" dedi.

TÜGİAD heyeti, 13-20 Ekim tarihlerinde yapacağı ABD ziyareti kapsamında Houston/Teksas'ta iş dünyasıyla buluşacak ve Rice Üniversitesi Teknoloji Merkezi'nde şubenin açılışını gerçekleştirecek.

10'A YAKIN SEKTÖRLE TEKSAS'A ZİYARET

ABD'de şube açılmasının Türk iş insanları için tarihi bir fırsat olduğuna dikkat çeken TÜGİAD Yönetim Kurulu Başkanı Gürkan Yıldırım, "İlkini Çin'in başkenti Pekin'de açtığımız şubemizden sonra, ikinci yurt dışı ofisimizi ABD'de açıyoruz. ABD olmazsa olmaz bir pazar. 15 kişilik heyetimizle Houston'a gidiyoruz. Enerji, inşaat, teknoloji, gayrimenkul, otomotiv yan sanayi, tarım, savunma sanayi, mücevherat ve mühendislik alanında faaliyet gösteren üyelerimiz orada olacak. Hem fabrika ve üretim tesislerini gezecek, hem de iş insanlarıyla B2B görüşmeler yapacağız. Amacımız yalnızca ihracatı artırmak değil; ortak şirketler kurmak, yatırım fırsatlarını değerlendirmek ve Türkiye'ye doğrudan yatırım çekmek."

850 MİLYAR DOLARLIK PASTA İÇİN ORTAKLIK STRATEJİSİ

Yıldırım, özellikle savunma sanayi, enerji ve teknoloji sektörlerinde büyük fırsatlar olduğunu belirtti. Avrupa Birliği'nin savunma sanayi modernizasyonu için 850 milyar dolar ayırdığına dikkat çeken Yıldırım, şöyle devam etti:

"Türk şirketleri ABD'li şirketlerle ortaklık kurarak bu pazara girebilir. Ayrıca ABD'de enerji ve madencilikten tarıma, teknolojiden gayrimenkule kadar geniş bir alanda fırsatlar var. Amacımız hem mevcut üyelerimizin işlerini geliştirmek hem de yeni pazarlara açılmak isteyenlere öncülük etmek. TÜGİAD, küresel açılım stratejisi kapsamında kasım ayında Türk Devletleri, aralıkta ise Balkanlar ziyaretiyle yurt dışı açılımlarını sürdürecek. Hedeflerimiz nitelikli, katma değerli ihracata katkı sağlamak ve Türk iş dünyasını küresel pazarlarda daha güçlü temsil etmek"

TÜGİAD ABD Kurucu Bölge Koordinatörü ve Başkanı Tolga Yazıcı ise ABD'de yatırımları olan biri olarak pazara çok hakim olduğuna değindi. Özellikle ABD Başkanı Donald Trump'ın 'Gelin yatırım yapın, üretin, biz destek olalım' şeklinde yaklaşımını açık şekilde ifade ettiğini kaydeden Yazıcı, TÜGİAD'ın bu çağrıyı fırsata çevirmek istediğini aktardı.

Türk girişimcilerin ihracat fırsatlarından daha fazla imkana sahip olduğunu belirten Yazıcı, "İki ülke arasında karşılıklı ticaretin 100 milyar dolara çıkarılması hedefi var. Biz de fırsatları TÜGİAD'ın vizyonu ile birleştirerek, Türk iş insanlarının önüne yeni kanallar açabiliriz. Amacımız sadece ihracat yapmak değil; ABD ile yan yana geleceğimiz ortaklıklar kurmak, yatırım yapmak, burada şirketleşmek ve iki ülke arasındaki ticareti çeşitlendirmek" diye konuştu.