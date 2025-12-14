Haberler

TÜGEM 4. Olağan Genel Kurulu İstanbul'da yapıldı

TÜGEM 4. Olağan Genel Kurulu İstanbul'da yapıldı
TÜGEM'in 4. Olağan Genel Kurulu, İstanbul'da sektör temsilcileri ve emlak odası başkanlarının katılımıyla yapıldı. Genel kurulda Hakan Akdoğan yeniden başkan seçilirken, 'Emlak Fest' projesinin tanıtımı yapıldı.

Tüm Girişimci Emlak Müşavirleri Derneğinin (TÜGEM) 4. Olağan Genel Kurulu ve Büyük Buluşma etkinliği İstanbul'da gerçekleştirildi.

TÜGEM'in 4. Olağan Genel Kuruluna, İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, İTO Yönetim Kurulu üyeleri, İstanbul, İzmir, Çanakkale ve İzmit emlak odası başkanları, sektörün önde gelen temsilcileri ile dernek üyeleri katıldı.

Gayrimenkul danışmanlığı sektöründe yaşanan gelişmelerin değerlendirildiği ve karşılaşılan problemlere çözümlerin ele alındığı genel kurulun ardından yapılan seçimde TÜGEM Genel Başkanı Hakan Akdoğan, oy birliğiyle göreve yeniden seçildi.

Yeni dönemde görev alacak yönetim kurulu, denetim kurulu ve disiplin kurulu üyelerinin oluşturulduğu genel kurulda teşekkür konuşması yapan Hakan Akdoğan, geçmiş dönemde yaptıkları faaliyetleri ve gelecekte yapmayı planladıkları projeleri anlattı.

Akdoğan, "Gelecek dönemde vizyon projelerimiz arasında başı çeken ve isim patenti dernek adına alınan 'Emlak Fest'in hayata geçirilmesi için çalışmalara başladık. 2026'nın son döneminde ya da 2027'nin ilk çeyreğine bu festivalimizi yetiştirmeyi hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.

AA Finans Haberleri Başmuhabiri Uğur Aslanhan'a teşekkür plaketi

Genel kurulun ardından düzenlenen etkinlikte, TÜGEM il başkanlarına emek ve katkılarından dolayı plaket verilirken, yeni göreve başlayan il temsilcilerine de belgeleri verildi.

Anadolu Ajansı (AA) Finans Haberleri Başmuhabiri Uğur Aslanhan'a da yaptığı haberlerle gayrimenkul sektörüne katkı sunması dolayısıyla teşekkür plaketi takdim edildi.???????

Kaynak: AA / Mücahit Enes Sevinç - Ekonomi
