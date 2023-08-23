Tuğba Özay'ın organik zeytinyağı serisiyle sağlıklı yaşam bilinci artacak

İş dünyasına adım atan Tuğba Özay'ın, "Tabiat'ın Kızı" markasıyla piyasaya sunduğu zeytinyağı serisi hem organik tarıma katkı sağlayacak hem de sağlıklı yaşam bilincini artıracak. İstanbul'da bulunan sağlıklı yemekleriyle bilinen Fulya Bi Nevi'de Tuğba Özay'ın ürettiği "Tabiat'ın Kızı" markası ile çıkardığı organik zeytinyağlarının tüm çeşitleri sunulacak.

İş dünyasına adım atan Tuğba Özay'ın, "Tabiat'ın Kızı" markasıyla piyasaya sunduğu zeytinyağı serisi hem organik tarıma katkı sağlayacak hem de sağlıklı yaşam bilincini artıracak.

İstanbul'da bulunan sağlıklı yemekleriyle bilinen Fulya Bi Nevi'de Tuğba Özay'ın ürettiği "Tabiat'ın Kızı" markası ile çıkardığı organik zeytinyağlarının tüm çeşitleri sunulacak.