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Tuğba Kuruyemiş Samsun'da 3., Türkiye'de 107. şubesini açtı

Tuğba Kuruyemiş Samsun'da 3., Türkiye'de 107. şubesini açtı

Ekonomi Haberleri

Tuğba Kuruyemiş Türkiye genelinde 107, Samsun'da ise 3. şubesinin açtı.

Tuğba Kuruyemiş Türkiye genelinde 107, Samsun'da ise 3. şubesinin açtı.

Ünlü kuruyemiş firması Tuğba Kuruyemiş, 1980 yılından bugüne kadar gelerek içinde bulundurduğu kuruyemiş, lokum, çikolata, baharat, birçok şekerleme ve özel olarak ürettikleri kahveler ile satışlara devam ediyor. Firma, Samsun'daki 3. Türkiye genelindeki 107. şubesini Atakum Denizevleri Mahallesinde açtı.

Satılan tüm ürünlerin kendi imalatı olduğunu söyleyen şube yetkilileri, Ankara, İstanbul, Antalya, İzmir dahil olmak üzere birçok şehirde 107 şubede hizmet verdikleri söylediler. Aydın merkezli 2 ayrı fabrikada üretimleri devam eden Tuğba Kuruyemiş markası, ayrıca bin kişinin üzerinde çalışanı bünyesinde bulunduruyor. - AYDIN

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

Türkiye Samsun Aydın Ekonomi Haberler

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