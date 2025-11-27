Haberler

Tuğba Kuruyemiş'in 127. Mağaza Açılışı Büyük İlgi Gördü

Tuğba Kuruyemiş'in 127. Mağaza Açılışı Büyük İlgi Gördü
Güncelleme:
Aydın'ın önde gelen firmalarından Tuğba Kuruyemiş, 127. mağazasını açarken kadın istihdamına yönelik çalışmaları ön plana çıkardı. Açılışta yoğun katılım gösteren vatandaşlar, mağazaya akın etti.

Aydın'ın marka firmalarından olan Tuğba Kuruyemiş'in 127. mağaza açılışına vatandaşlar yoğun ilgi gösterirken, Bölge Müdürü Hasan Hüseyin Yörük özellikle kadın istihdamına yönelik çalışmaların devam ettiğini vurguladı.

Aydın'da 1980 yılında bir aile işletmesi olarak kurulan ve yaklaşık yarım asır hizmet veren Tuğba Kuruyemiş, her geçen gün büyümeye devam ediyor. Tuğba Kuruyemiş'in 127. şubesi, Efeler ilçesi Adnan Menderes Bulvarı üzerinde hizmete açıldı. Kadın istihdam oranı yüzde 85 olan Tuğba Kuruyemiş'in yeni şubesinin açılış kurdelesi ise kadınlar tarafından kesildi. Mağazanın 'hayırlı' olması temennilerinin ardından açılışa yoğun ilgi gösteren vatandaşlar adeta mağazaya akın etti. Açılışa özel indirimler dolayısıyla mağazada uzun kuyruklar oluştu. 127. şubenin açılışı nedeniyle firma üstün lezzet ödüllü ürünlerinde indirim yaparken, mağazaya gelen vatandaşlara da ürünlerden ikram edildi.

Açılışa vatandaşların teveccüh gösterdiğini vurgulayarak teşekkür eden Tuğba Kuruyemiş Bölge Müdürü Hasan Hüseyin Yörük; "1980 yılında Aydın'da kurulan işletmemiz 127 mağaza ve bin 500 çalışanıyla vatandaşlarımıza hizmet vermektedir. Aydın'da da çok özel bir mağazamız oldu. İçeride lokum ve çikolata imalatı, kahve üretimi gibi yeni birimler ekledik. Aydın bizim memleketimiz, hemşehrilerimizin olduğu yer. Aydın markasını da yıllardır tüm Türkiye'deki birçok il ve ilçede övünerek sunmaktayız. Üretim yerimiz Kardeşköy'de. Orada da 600 personel istihdam etmekteyiz ve bunların birçoğu da kadın eleman. Geçtiğimiz günlerde de bizim için anlamlı bir ödül aldık. Türkiye genelinde kadın çalışan sayısı işletmelerde yüzde 35 iken bu oran biz de yüzde 85'dir. Bunun için de ayrıca gurur duyuyoruz. İşletme sahibi kadın çalışanı çok desteklemektedir" dedi.

Tuğba Kuruyemiş Bulgaristan yolcusu

Her fırsatta Aydın'ın marka değerini artırmaya yönelik çalışmalarını sürdürdüklerini ve yerli üretimi desteklediklerini belirten Yörük, Bulgaristan'da da bir mağaza açılışı için çalışmaların sürdüğünü ifade ederek "Aydın bölgesinde önemli olan incir üretimi, Denizli'de önemli olan leblebi üretimi, Adana'da fıstık üretimi başta olmak üzere her fırsatta yerli ürün ve yerli üretimi destekleyen işletme sahibimiz Ahmet Bey bu konuda çok hassastır. Aydın'da da ürünlerimizi üretip yine tüm il ve ilçelere sunmaktayız. Bugün de yoğun bir açılışımız ve halkın teveccühü var. Şimdilik hedeflerimiz arasında Bursa'da, İzmir'de, Aydın'da bir mağaza daha açmak ve nasipse Bulgaristan'a doğru yol almaktayız" şeklinde konuştu.

Hediyeli mini yarışmaların da düzenlendiği açılış törenine vatandaşların yanı sıra Tuğba Kuruyemiş Yönetim Kurulu üyeleri ile Aydınlı iş insanları da katıldı. - AYDIN

