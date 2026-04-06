Reel efektif döviz kuru endeksi Mart ayında arttı

Güncelleme:
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) verilerine göre, Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) bazlı Reel Efektif Döviz Kuru (REK) Endeksi, Mart ayında bir önceki aya göre 1,83 puan artarak 104,61 olarak gerçekleşti. Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yi-ÜFE) bazlı REK endeksi ise, Mart ayında bir önceki aya göre 2,33 puan artarak 102,03'e yükseldi.

REK endeksindeki artış, temel olarak TÜFE'deki artıştan ve nominal kurdaki azalıştan kaynaklanıyor. TÜFE bazlı REK endeksine etki eden bileşenler incelendiğinde, Türk lirası karşısında, bir önceki aya göre ABD doları ortalama yüzde 1,12 oranında değer kazanırken euro ortalama yüzde 1,09 oranında değer kaybetti. TÜFE ise bir önceki aya göre yüzde 1,94 oranında artarken, Yi-ÜFE yüzde 2,30 oranında arttı.

Sonuç olarak, Türkiye TÜFE'si ile Nominal Kur Sepetindeki değişim endeksin artışına katkıda bulunurken; Dünya TÜFE Sepetindeki değişim endeksi azaltıcı yönde etkiledi.

Her yıl Nisan ayında güncellenen Birim İş Gücü Maliyeti (BİM) Bazlı REK endeksi, 2025 yılında bir önceki yıla göre 2,67 puan artarak 93,82 olarak gerçekleşti. BİM-Gelişmekte olan ülkeler bazlı REK endeksi 5,37 puan artışla 64,52 olurken, BİM-Gelişmiş ülkeler bazlı REK endeksi 2,11 puan azalışla 114,57 oldu. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Narin Güran davasında Nevzat Bahtiyar için ağırlaştırılmış müebbet istemi

Davanın seyri değişiyor! Savcıdan Nevzat Bahtiyar için yeni talep
Nilay Erdönmez’den itiraf: Hayranı olduğum oyuncu için Berlin’e gittim

Ünlü oyuncudan şaşırtan itiraf: Onun için Berlin'e gittim
Fidan öğretmenin yeni mesleği! Kazancı da ortaya çıktı

Yeni mesleğinden çuval çuval para kazanıyor! İşte kazancı
Narin davasında duruşma salonunu karıştıran ifade: Eğer Salim'in dediğini yapsaydım bu ceset ortaya çıkmazdı

Duruşma salonunu karıştıran ifade: Eğer Salim'in dediğini yapsaydım...
Yarı çıplak halde bulunmuştu! Genç kızın ölümünde sır perdesi aralandı

Yarı çıplak halde bulunan genç kızın ölümünde sır perdesi aralandı
Nilay Erdönmez’den itiraf: Hayranı olduğum oyuncu için Berlin’e gittim

Ünlü oyuncudan şaşırtan itiraf: Onun için Berlin'e gittim
Okan Buruk'tan beklenen Icardi kararı geldi! Göztepe maçında...

Beklenen oldu!

Türk futbolunda neler oluyor? Süper Lig devinden olay hamle

Türk futbolunda neler oluyor? Süper Lig devinden olay hamle