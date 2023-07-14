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Tufanbeyli'de Kırsal Dezavantajlı Alanlar Kalkınma Projesi kapsamında 10 yem karma makinesi dağıtıldı

Ekonomi Haberleri

Tufanbeyli ilçesinde, Kırsal Dezavantajlı Alanlar Kalkınma Projesi kapsamında 10 yem karma makinesinin dağıtımı gerçekleştirildi. İlçe Tarım ve Orman Müdürü Saffet Giray, Hükümet Konağı önünde düzenlenen törende çiftçilere desteklerinin sürdüğünü belirtti. Konuşmaların ardından yüzde 70 hibeli 10 yem karma makinesinin dağıtımı yapıldı. Törene, Kaymakam Abdulhamit Bayram, Belediye Başkanı Remzi Ergü, kurum amirleri ve çiftçiler katıldı.

Tufanbeyli ilçesinde, Kırsal Dezavantajlı Alanlar Kalkınma Projesi kapsamında 10 yem karma makinesinin dağıtımı gerçekleştirildi.

İlçe Tarım ve Orman Müdürü Saffet Giray, Hükümet Konağı önünde düzenlenen törende çiftçilere desteklerinin sürdüğünü belirtti.

Konuşmaların ardından yüzde 70 hibeli 10 yem karma makinesinin dağıtımı yapıldı.

Törene, Kaymakam Abdulhamit Bayram, Belediye Başkanı Remzi Ergü, kurum amirleri ve çiftçiler katıldı.

Kaynak: AA / Mustafa Yılmaz - Ekonomi

Tufanbeyli Hisarcık Hükümet Ekonomi Haberler

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