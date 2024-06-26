TÜBİTAK Koordinasyonunda 28. Genç Balkan Matematik Olimpiyatı Antalya'da Düzenlenecek

TÜBİTAK koordinasyonunda 26-30 Haziran'da Antalya'da düzenlenecek 28. Genç Balkan Matematik Olimpiyatı'nda 22 ülkeden 138 öğrenci yarışacak.

TÜBİTAK'tan yapılan açıklamaya göre, etkinliğe, 11'i Balkan ülkeleri olmak üzere 22 ülke ve 23 takım katılacak.

Takımlar, 6 öğrenci, bir lider ve bir lider yardımcısından oluşacak.

TÜBİTAK ev sahipliğinde 26-30 Haziran'da Antalya'da düzenlenecek olimpiyatlarda 138 öğrenci yarışacak.

Etkinliğe, takımlar ve organizasyon komiteleriyle birlikte yaklaşık 300 kişinin katılması bekleniyor.

Türkiye, 2013'teki organizasyondan sonra olimpiyata ikinci kez ev sahipliği yapacak. Türkiye, 2013'teki etkinlikte iki takımla 6 altın, 5 gümüş ve 1 bronz madalya kazanmıştı.

Türkiye, 1998'den beri olimpiyata katılım sağladığı yıllarda 37 altın, 56 gümüş, 35 bronz ve 1 mansiyon olmak üzere 128 madalya ve 1 mansiyon ödülü elde etmişti.