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TÜBİTAK Gökyüzü Gözlem Etkinliği Afyonkarahisar'da gerçekleştirilecek

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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, TÜBİTAK Gökyüzü Gözlem Etkinliği'nin 12-15 Ağustos tarihlerinde Afyonkarahisar'da yapılacağını duyurdu. Etkinlikte Perseid meteor yağmuru gözlemi, astronomi söyleşileri ve bilim atölyeleri yer alacak. Katılımcılar kura ile belirlenecek.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, TÜBİTAK Gökyüzü Gözlem Etkinliği'nin, 12-15 Ağustos tarihlerinde Afyonkarahisar'da yapılacağını bildirdi.

Kacır, Nsosyal hesabından, TÜBİTAK Gökyüzü Gözlem Etkinliği'ne ilişkin paylaşım yaptı.

Türkiye'nin en köklü gök bilim etkinliklerinden biri olan TÜBİTAK Gökyüzü Gözlem Etkinliği için bu yıl 12-15 Ağustos tarihlerinde Afyonkarahisar'da buluşulacağını belirten Kacır, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Gökyüzü meraklıları ile eşsiz bir atmosferde buluşacağımız etkinlikte, gündüzleri astronomi söyleşileri, bilim ve teknoloji atölyeleri ile gökyüzünü hep birlikte keşfedecek, geceleri ise teleskoplarımızı yıldızlara çevireceğiz. Perseid meteor yağmurunun en yoğun döneminde, yıldızları, takımyıldızları, gezegenleri ve Samanyolu'nu gözlemlemek isteyen herkesi bekliyoruz."

Katılımcılar kura ile belirlenecek

Bakanlıktan konuya ilişkin yapılan açıklamada, Afyonkarahisar'ın tarihi ve doğal güzellikleriyle öne çıkan Frigya Bölgesi'ndeki Emre Gölü'nde düzenlenecek 28. TÜBİTAK Gökyüzü Gözlem Etkinliği'ne başvuruların, 19 Temmuz'a "gge.tubitak.gov.tr" adresi üzerinden yapılabileceği kaydedildi.

Katılımcıların gündüz saatlerinde özel filtreli teleskoplarla güneşi güvenli şekilde gözlemleme fırsatı bulacağına değinilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Gece saatlerinde ise ışık kirliliğinden uzak gökyüzünde gezegenler, yıldız kümeleri, bulutsular, galaksiler ve Perseid meteor yağmuru, uzmanlar eşliğinde teleskoplarla incelenebilecek. Etkinlik kapsamında ayrıca, alanında uzman bilim insanlarının gerçekleştireceği etkileşimli sunumlar, akademik söyleşiler ve bilim temalı atölye çalışmaları da katılımcılara zengin bir bilim deneyimi sunulacak. Etkinliğe katılmaya hak kazananlar, Türkiye'nin dört bir yanından yapılan başvurular arasından, değerlendirme sistemi ve kura yöntemiyle belirlenecek."

Kaynak: AA / Serhat Tutak
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