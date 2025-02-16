TÜBİTAK Fen Lisesi ile Geleceğin Bilim Yıldızları Yetiştiriliyor

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, TÜBİTAK Gebze Yerleşkesi'nde eğitim öğretim faaliyetlerini sürdüren ve "geleceğin bilim yıldızlarını" yetiştirmeyi hedefleyen TÜBİTAK Fen Lisesi ile oluşturdukları bu yeni lise ekolünü adım adım Anadolu'ya yaygınlaştırmayı hedeflediklerini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Kacır, TÜBİTAK Fen Lisesi'ni ziyaret ederek, öğrenci yurdu ile kampüs inşaat alanında incelemelerde bulundu.

Kacır, TÜBİTAK ve Milli Eğitim Bakanlığı işbirliğiyle Türkiye'ye yeni bir fen lisesi ekolü kazandırdıklarını belirterek, "TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi kampüsünde TÜBİTAK Fen Lisesi'ni geçtiğimiz yıllarda kurduk, halihazırda öğrencilerimiz eğitimlerini sürdürüyor. 350 öğrencimiz var ve bu öğrencilerimizin tamamı yatılı. Biz, bu ekolün Türkiye'nin Milli Teknoloji Hamlesi yolculuğuna katkı verecek bilim insanları, mühendisler, teknoloji girişimcileri yetiştirmemize imkan tanıyacağına, katkı sunacağına inanıyoruz." ifadelerini kullandı.

Öğrencilerin, Milli Eğitim Bakanlığı ile işbirliği halinde yürütülen program kapsamında çok farklı bir yöntemle seçilerek okula yerleştiğine dikkati çeken Kacır, şöyle devam etti:

"Doğrudan lise giriş sınavıyla öğrenci yerleştirmiyoruz. Lise giriş sınavında ilk yüzde 1'lik dilime giren öğrencilerimizi TÜBİTAK'ın bilim sınavına davet ediyoruz ve bu bilim sınavında başarılı olan 90 öğrencimizi okulumuza kabul ediyoruz. Burada muhteşem yurt binalarını ve okul kampüsümüzün ilave yapılarını tamamlamak üzere çalışmaları yerinde müşahede etmek üzere bulunuyoruz. İnşallah yaz aylarında yeni yurt binalarımızın tamamını öğrencilerimiz için hazır hale getireceğiz. Böylelikle önümüzdeki yıl öğrencilerimiz, yeni yurt binalarında en nitelikli imkanlarla buluşuyor olacak."

"Öğrencilerimiz Türkiye'de ve dünyada yürütülen proje yarışmalarına hazırlanıyor"

Kacır, TÜBİTAK Fen Lisesi ekolünün önemli birkaç yönünün olduğunu bildirerek, "Bunlardan biri, araştırma merkezi kampüsünün içinde yer alan bu okuldaki tüm öğrencilerin TÜBİTAK'taki araştırma projeleriyle eşleştirilmesidir. Henüz lise çağından itibaren bilimsel araştırma çalışmalarına TÜBİTAK'ın yürüttüğü, Türkiye'nin kritik alanlarında önemli projelere lise seviyesinde öğrencilerimiz de katılma imkanına sahip." değerlendirmesinde bulundu.

İlk yıl tüm öğrencilerin yabancı dil eğitimi aldığına dikkati çeken Kacır, "İngilizce ve Almanca öğrenme imkanlarına sahip öğrencilerimiz, hem uluslararası bilim olimpiyatlarına hem de Türkiye'de ve dünyada yürütülen proje yarışmalarına, TEKNOFEST gibi uluslararası etkinliklere hazırlanıyorlar." ifadelerini kullandı.

Kacır, Milli Teknoloji Hamlesi'ne lise çağından itibaren en güçlü şekilde dahil olan öğrencileri, desteklemeye devam edeceklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Hedefimiz, TÜBİTAK Fen Lisesi ile oluşturduğumuz bu yeni lise ekolünü adım adım Anadolu'ya yaygınlaştırmak. Sıfırdan okullar kurmak bunun bir parçası olabileceği gibi, Milli Eğitim Bakanlığımızla eşgüdüm, işbirliği ve koordinasyon halinde Anadolu'daki fen liselerini, TÜBİTAK tarafından destekleyerek benzer eğitim metodolojisiyle buluşturmayı amaçlıyoruz. Bütün bunlar Türkiye'nin Milli Teknoloji Hamlesi yolculuğunun en önemli unsuru olan beşeri sermayemize ve nitelikli insan kaynağımıza eşsiz katkılar sunacak. Anadolu'nun dört bir yanından gelen, Türkiye'nin en nitelikli bilimsel araştırma projeleriyle buluşan ve TÜBİTAK Fen Lisesi'nde eğitim-öğrenim gören öğrencilerimize, önümüzdeki dönemde de başarılar diliyorum. Onlar bizlerin gururu olmaya, iftihar kaynağımız olacak işlere imza atmaya devam edecekler. Burada kurduğumuz bu yeni ekol, Türkiye'nin geleceğine, Türkiye Yüzyılı hedeflerine hizmet ediyor olacak."