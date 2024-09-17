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Prof. Dr. Orhan Aydın TÜBİTAK Başkanlığına Atandı

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Prof. Dr. Orhan Aydın, TÜBİTAK Başkanlığı görevini İsmail Doğan'dan devraldı. Devir teslim töreninde Aydın, kurumun önemine vurgu yaparak Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Bakan Kacır'a teşekkür etti. Aydın, TÜBİTAK'ın araştırma ekosistemindeki rolünü değerlendirerek, güzel işler yapacaklarını belirtti.

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) Başkanlığına atanan Prof. Dr. Orhan Aydın, görevi, başkanlığı vekaleten yürüten İsmail Doğan'dan devraldı.

Kurumdan yapılan açıklamaya göre, TÜBİTAK'ın Gebze Kampüsü'nde devir teslim töreni gerçekleştirildi.

Aydın, burada yaptığı konuşmada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır'a teşekkür etti.

Yaklaşık 6 yıldır Tarsus Üniversitesi Rektörlüğü görevini yürüttüğünü belirten Aydın, şunları kaydetti:

"TÜBİTAK, çok güzide bir kurum. Ülkemizin araştırma ekosisteminin yetkinliği anlamında en önemli kurumu, en öncü kurumu. TÜBİTAK'ta son yıllarda güzel işler yapıldı. TÜBİTAK'ın kapsama alanı çok geniş. İlk ve orta öğretimden üniversite seviyesine, araştırmacılara, sanayiciye, sivil topluma, Türkiye'nin kalkınması noktasında ciddi manada hem politika anlamında hem de mekanizma anlamında destekleyen bir kuruluş. Aldığımız proje destekleriyle ve aldığım görevlerle yakinen tanıyorum. Çok onurlu bir görev. Bir önceki TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal da 6 yılı aşkın bir süre görev yaptı. Onun bıraktığı yerden ondan aldığımız bayrağı inşallah daha ileriye taşımak bizlere nasip olur."

"Güzel işlere imza atacağız"

Aydın, söz konusu görevlerde güzel anılmanın ve görev tamamlandığında geride hoş bir seda bırakmanın önemine işaret etti.

Bugüne kadar aldığı vazifelerde bilgi ve yetkinliği ölçüsünde, iyi niyetle, ellerinden gelenin en iyisini ve doğrusunu ortaya koymaya çalıştıklarını dile getiren Aydın, "Buradaki hafızadan ve tecrübeden istifade ederek ve birlikte öğrenerek güzel işler başaracağımıza yürekten inanıyorum. Aklımızın ve kalbimizin ortak ikliminde ufkumuzu, enerjimizi birleştirerek inşallah güzel işlere imza atacağız." değerlendirmesinde bulundu.

Aydın, deneyimli bir ekiple çalışacağı için memnun olduğunu belirterek, TÜBİTAK Başkan Yardımcılığına atanan Prof. Dr. Mesut Güner ve İsmail Doğan dahil 2 yardımcıyla çalışacak olması nedeniyle kendini şanslı hissettiğini söyledi.

Prof. Dr. Orhan Aydın TÜBİTAK Başkanlığına 14 Eylül'te atanmış, Başkan Yardımcılığına Prof. Dr. Mesut Güner, Yönetim Kurulu Üyeliğine Prof. Dr. Ahmet Yozgatlıgil getirilmişti.

İsmail Doğan, 16 Ağustos tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan karar gereği eski Başkan Prof. Dr. Hasan Mandal'ın İstanbul Teknik Üniversitesi rektörü olarak atanmasının ardından TÜBİTAK Başkanlığı görevini vekaleten yürütüyordu.

Kaynak: AA / Zeynep Duyar - Ekonomi

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