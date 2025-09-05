TÜBA-TEKNOFEST Doktora Bilim Ödülleri Sahiplerini Buldu

Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA)-TEKNOFEST Doktora Bilim Ödülleri'nin kazananları belli oldu, 14 bilim insanı ödüle değer bulundu.

TÜBA'dan yapılan açıklamaya göre, ödül komitesince özgün tematik konular içeren ve Türkiye kaynaklı üretilmiş doktora tezleri değerlendirildi.

Fen ve mühendislik bilimleri, sağlık ve yaşam bilimleri, sosyal ve beşeri bilimlerle temel bilimler alanındaki ödüller, 17-21 Eylül tarihlerinde İstanbul'da düzenlenecek TEKNOFEST'te sahiplerine takdim edilecek.

Açıklamada değerlendirmesine yer verilen TÜBA Başkanı Prof. Dr. Muzaffer Şeker, bu yıl beşincisini düzenledikleri ödülleri, Türkiye'nin genç bilim insanlarının özgün, yenilikçi ve geleceğe yön veren çalışmalarını teşvik etmek, desteklemek ve onurlandırmak üzere verdiklerini belirtti.

Şeker, ödüllere ve çalışmalara ilişkin şunları ifade etti:

"Akademimizin bu ödül aracılığıyla hedefi, hem Türkiye'de üretilen bilginin niteliğini uluslararası ölçekte yükseltmek ve aynı zamanda genç araştırmacılarımıza bilimsel yolculuklarında cesaret ve motivasyon kazandırmak. 2021 yılından bu yana her sene artan yoğun ilgi dolayısıyla bu anlamda hedeflerimize ulaştığımızı özellikle belirtmek isterim. Ödül sahibi genç bilim insanlarının çalışmaları, ülkemizin bilimsel kapasitesini güçlendirmenin yanı sıra Milli Teknoloji Hamlesi'nin de önemli bir parçasını oluşturuyor. Ortaya konulan azim, gayret ve üretkenlik gelecek nesiller için ilham kaynağı oluştururken, geleceğin bilim insanlarına rol model oluyor. Bugünümüz ve geleceğimize kattıkları bu büyük değer için kendilerini tebrik ediyor, bilim yolculuklarında daha nice başarılar diliyorum."

TÜBA-TEKNOFEST Doktora Bilim Ödülü'ne, teknoloji ve tasarım, yapay zeka, makine öğrenmesi, otonom sistemler, robotik ve mekatronik sistemler, modelleme ve simülasyon teknolojileri, enerji, hibrit ve elektrikli araç teknolojileri, hava, uzay ve insansız sualtı sistemlerine yönelik teknolojiler, bilgi ve iletişim teknolojileri, siber güvenlik ve kriptoloji, eğitim, sağlık, tarım ve ekoloji teknolojileri ve biyoteknoloji, Milli Teknoloji Hamlesi'nin uluslararası ilişkiler, kalkınma politikaları, eğitim yaklaşımları, güvenlik politikalarıyla ilgili konu başlıklarını içeren tezlerin yazarları başvurdu.

Akademi Konseyince 2025 yılı için ödül miktarı, birinci olan tez yazarına 100 bin lira, ikinciye 80 bin lira ve üçüncüye 65 bin lira olarak belirlendi.

Ödül sahipleri

Değerlendirme sonucunda, "fen ve mühendislik bilimleri" alanında tezleriyle İstanbul Medipol Üniversitesinden Dr. Salah Eddine Zegrar birinci, Koç Üniversitesinden Dr. İbrahim Yıldırım ve İstanbul Medipol Üniversitesinden Dr. Armed Tusha ikinci, İstanbul Üniversitesinden Dr. Erman Çokduygulular üçüncü oldu.

"Sağlık ve yaşam bilimleri" alanındaki tezleriyle Bursa Uludağ Üniversitesinden Dr. Melis Erçelik birincilik, Marmara Üniversitesinden Dr. Gizem Gülfidan Yıldız ikincilik, Hacettepe Üniversitesinden Dr. Nurbanu Demirtürk üçüncülük ödülünü kazandı.

"Sosyal ve beşeri bilimler" alanındaki tezleriyle Atatürk Üniversitesinden Dr. Habibe Güneş birincilik, İstanbul Medipol Üniversitesinden Dr. Samet Çelik ikincilik, Yıldız Teknik Üniversitesinden Dr. Benzegül Durak da üçüncülük ödülüne layık görüldü.

"Temel bilimler" alanındaki tezleriyle Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesinden Dr. Selen Ayaz birincilik, İstanbul Üniversitesinden Dr. Ömer Kaan Koç ikincilik ve Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesinden Dr. Sercan Önder ile Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesinden Dr. Hamza Alaşalvar üçüncülük ödülünün sahibi oldu.