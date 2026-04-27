"TÜBA-Prof. Dr. M. Gazi Yaşargil Doktora Sonrası Araştırmacı Bursu" başvuruları başladı

Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA) desteğiyle, Nörobilim ve Nöroteknoloji Mükemmeliyet Ortak Uygulama ve Araştırma Merkezi (NÖROM) bünyesinde yürütülen nörobilim ve disiplinlerarası beyin araştırmaları kapsamında bilim insanlarını görevlendirilmek üzere "Prof. Dr. M. Gazi Yaşargil Doktora Sonrası Araştırmacı Bursu" başvuruları başladı.

TÜBA'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, başvuru dönemi 29 Mayıs'a kadar sürecek.

Programla, Akademi destekli projelerin yanı sıra NÖROM bünyesinde yürütülen çalışmalarla ulusal ve uluslararası fon kaynaklı araştırmaları kapsayarak disiplinlerarası nörobilim alanında güçlü araştırma ortamı sunmayı hedefleniyor.

NÖROM çatısı altında yürütülen ileri düzey araştırma projelerinde görev alacak doktora sonrası araştırmacılar, TÜBA desteğiyle istihdam edilecek. TÜBA'nın "https://bursbasvuru.tuba.gov.tr/" adresi üzerinden oluşturduğu başvuru sistemi bir ay açık kalacak, sonuçlar hakem değerlendirme sürecinin ardından açıklanacak.

Doktora sonrası araştırmacı alımı şeffaflık, liyakat ve akademik yeterlilik ilkeleri doğrultusunda yürütülecek.

Başvurular, TÜBA üyelerinden oluşan Bilimsel Değerlendirme Komisyonunca incelenecek, adayların akademik geçmişi, doktora çalışmaları, bilimsel yayınları, uluslararası deneyimleri ve NÖROM araştırma altyapısı ile uyumları dikkate alınacak. Ön değerlendirmeyi geçen adaylar, çevrim içi ya da yüz yüze mülakata davet edilebilecek.

Programa başvuracak adayların NÖROM bünyesinde tam zamanlı çalışmayı kabul etmeleri, başvuru tarihi itibarıyla 40 yaşını doldurmamış ve nörobilim ya da sinirbilim alanında doktora derecesine sahip olmaları gerekiyor.

Adayların doktora derecelerini son üç yıl içinde almış olmaları, ulusal veya uluslararası hakemli dergilerde yayımlanmış bilimsel çalışmaları bulunması, yüksek etki düzeyinde araştırma deneyimi göstermeleri ve görev için gerekli teknik yetkinlik ile yeterli düzeyde İngilizce bilgisine sahip olmaları önem taşıyor. Gerekli görülmesi halinde adaylardan araştırma önerisi ve niyet mektubu da talep edilebilecek.

Görevlendirilecek doktora sonrası araştırmacılar, 12 aylık dönemler halinde çalışacak, görev sürelerinin uzatılması yıl sonu performans değerlendirmeleri ile proje ihtiyaçlarına bağlı olarak belirlenecek.

Araştırmacılar, görev aldıkları projelerde aktif rol üstlenerek bilimsel araştırma faaliyetlerini yürütecek, elde edilen verileri düzenli olarak raporlayacak ve ulusal ile uluslararası hakemli dergilerde yayımlanmak üzere bilimsel üretime katkı sağlayacak. Bunun yanı sıra proje toplantılarına katılım, araştırma çıktılarının hazırlanması ve gerekli durumlarda genç araştırmacılara akademik ve teknik destek sunulması da araştırmacıların sorumlulukları arasında yer alacak.

Araştırmacıların performansı bilimsel yayınlar, proje çıktıları, ara ve ilerleme raporları, uluslararası işbirlikleri ve bilimsel etkinliklere katılım gibi ölçütler çerçevesinde yıllık olarak değerlendirilecek. Süreç boyunca araştırma etiği kurallarına uyum, veri güvenliği ve gizlilik ilkeleri temel esaslar arasında yer alacak.