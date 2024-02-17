TTSO Başkanı Erkut Çelebi, nakliyecilerin bekleme sürelerini azaltmak için önlemler alınması gerektiğini vurguladı

Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası (TTSO) Başkanı Erkut Çelebi, Uluslararası Nakliyeciler Derneği Sektörel Faaliyetler Değerlendirme Toplantısına katıldı.

TTSO'dan yapılan açıklamaya göre, Çelebi'nin toplantıda, özellikle tırların çok beklemeden geçiş yapabilmesi için bazı önlemler alınması gerektiğini anlattığı belirtildi.

Çelebi, TOBB öncülüğünde birçok gümrük kapısının modernize edildiğinin altını çizerek, "Bu model dünyaya örnek oluşturdu. Biz de Sarp Sınır Kapısı'nda oluşan aksaklıkları, çözüm önerilerini, nakliyecilerimizin taleplerini gerek TOBB kanalıyla, gerekse katıldığımız toplantılarda birebir bakanlarımıza aktarıyoruz." ifadesini kullandı.

Sarp Sınır Kapısı'ndaki yoğunluğu azaltmak için çalışmalar yapıldığına dikkati çeken Çelebi, şu değerlendirmede bulundu:

"Bir süre önce Sarp'ta yaptığımız son toplantıda tırların gümrüklü sahaya ilk giriş yerine iki adet daha kantar koyulması gündeme geldi. Ama kesin çözüm tabi ki alanın genişletilmesi, tır parkı yapılması. Bunun için de ilk ve en uygun seçenek dolgu gibi gözüküyor. Sarp Camisi'nin batısında kalan koya yaklaşık 50 dönümlük bir dolgu alanıyla tır parkı yapılması projesi var. Böylece hem şoförlerimizin daha sağlıklı şartlarda beklemesi sağlanacak hem de yoğunluk bir nebze olsun azaltılacak. Her türlü çalışmamız maliyetlerin yükseldiği, zamanın çok kıymetli olduğu günümüzde nakliyecimizin tekerinin daha hızlı dönmesi için."